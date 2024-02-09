المؤتمرنت -

تحذير من الأرصاد: برد ورياح قوية وأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات وهبوب رياح معتدلة إلى قوية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 6 – 10 درجات مئوية.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة والمناطق الداخلية المحاذية لسهل تهامة.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة خاصة على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي / صنعاء : 7.0، عمران : 7.5، ذمار : 8.0، السدة: 8.7.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة، وفي المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر في الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج