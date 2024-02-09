الجمعة, 09-فبراير-2024 الساعة: 09:32 م - آخر تحديث: 08:58 م (58: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّر المفوض العام لوكالة "لأونروا" الأممية، فيليب لازاريني، من أن مستقبل أطفال غزة “على المحك” بعد مضي أربعة أشهر من الحرب الوحشية

الأونروا: مستقبل أطفال غزة “علی المحك”

المؤتمرنت -
الأونروا: مستقبل أطفال غزة “علی المحك”
حذّر المفوض العام لوكالة "لأونروا" الأممية، فيليب لازاريني، من أن مستقبل أطفال غزة “على المحك” بعد مضي أربعة أشهر من الحرب الوحشية في غزة.

وكتب لازاريني في حسابه عبر منصة x: "أربعة أشهر من الحرب الوحشية في غزة، حصيلة الضحايا مأساوية، ومستقبلهم على المحك. أكثر من نصف مليون طفل وطفلة خارج المدارس الابتدائية والثانوية في غزة".

وأضاف: "كل يوم من أيام الحرب يزيد من عمق الندبات، ويخاطر بضياع جيل معرض للاستغلال. الأطفال يسلبون طفولتهم. ويجب عكس ذلك بدءا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

من جانب آخر، حذّر مدير شؤون "أونروا" بغزة توماس وايت، في منشور على منصة "إكس"، من شنّ إسرائيل هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال: "في حال شن هجوم على رفح فإننا سنشاهد مئات الآلاف من الناس يحاولون الفرار من الاشتباكات".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنهم لا يستطيعون القيام بأنشطتهم بشكل فعال أو آمن في مدينة تتعرض لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العراق يندد بمقتل الساعدي
عربي ودولي: 25 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 فبراير
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة أحمد أحمد ثابت
علوم وتقنية: لا تناموا أقلّ من 7 ساعات ولا أكثر من 9!
أخبار: عدوان أمريكي جديد على الحديدة وصنعاء تتوعد
أخبار: الأمين العام يزور الخضمي للاطمئنان على صحته
عربي ودولي: 2395 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 125 يوماً
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي محمود الجبين بوفاة شقيقه
عربي ودولي: وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة
فنون ومنوعات: هل يشتري المال السعادة؟!
مجتمع مدني: كذب الأهل على أطفالهم وعواقبه!
علوم وتقنية: أعراض غير واضحة لأمراض الكلى
علوم وتقنية: التبرع بالدم... فوائده وشروطه
رياضة: أتلتيكو يسقط أمام بلباو في كأس إسبانيا
عربي ودولي: اعتقال 6920 فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: افتتاح أول سوق للمشاريع الصغيرة بصنعاء
اقتصاد: استقرار اسعار الذهب
أخبار: الخارجية تدين العدوان الأمريكي على بغداد
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 124
عربي ودولي: 27840 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على صعدة
أخبار: أمطار متفرقة وأجواء باردة في هذه المناطق
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليوم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024