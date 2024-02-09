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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي صالح قعشة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو مجلس النواب، في وفاة والدته

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني قعشة بوفاة والدته

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي البرلماني قعشة بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي صالح قعشة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو مجلس النواب، في وفاة والدته.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ علي صالح قعشة وإخوانه وكافة آل قعشة بمديرية يريم محافظة إب في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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