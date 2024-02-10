المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 فبراير

في مثل هذا اليوم 10 فبراير استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء في هجمات جوية وبرية للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المحافظات.



ففي 10 فبراير 2016، استشهد المخرج التلفزيوني منير الحكيمي وزوجه الموظفة بالتلفزيون سعاد حجيرة وأولادهم الثلاثة جراء غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة بيت معياد الآهلة بالسكان في شارع تعز بأمانة العاصمة.



واستشهد مواطنان إثر استهداف طيران العدوان ناقلة محملة بمواد إغاثية بمديرية غمر في محافظة صعدة، بينما استشهد ثلاثة مواطنين في غارة على سيارة في منطقة آل كريد بمديرية حيدان، واستشهد مواطن في قصف صاروخي سعودي على منطقة آل الحماقي بمديرية باقم.



وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة مران بمديرية حيدان أحدثت دماراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وعدة غارات منطقة القيف بمديرية ساقين ومنطقة الشرج بمديرية سحار.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مخيمات البدو ورعاة الأغنام بمنطقة الساقية في مديرية المصلوب وثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف خلفت أضرارا كبيرة فيها.



واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة السواد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وشن ثلاث غارات على مناطق مسورة والقرن والشبكة بمديرية نهم خلفت أضراراً بليغة في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام ومنازل المواطنين.



وشنت طائرة بدون طيار خمس غارات على مناطق في مديرية المخا بمحافظة تعز.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد الطفل محمد ناجي علي الحاسر وأصيب الطفل حسن علي حمران، في انفجار قذيفة من مخلفات مرتزقة العدوان في مديرية المتون بمحافظة الجوف.



واستشهد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة مواطن في منطقة ذويب بمديرية حيدان محافظة صعدة، كما غارة على منطقة الحصامة بمديرية شدا وثلاث غارات إحداها بقنبلة عنقودية على مناطق أخرى بالمديرية خلفت أضراراً مادية بالغة.



وفي المحافظة نفسها شن الطيران غارة على منطقة الصبة وغارة على منطقة الصافية بمديرية الظاهر وغارتين على شبكة الاتصالات بمديرية حيدان، وثلاث غارات على مفرق باقم، وغارتين على منطقة آل سالم بمديرية كتاف.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة المخدرة وغارة على وادي الربيعة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة في المديرية صرواح ما أدى إلى أضرار في مزارع المواطنين.



وشن الطيران المعادي غارة على مطار الحديدة، وغارة على مديرية الدريهمي، وثلاث غارات على منطقة الجبانة، وأربع غارات على جبل الشريف ومنطقة الجرش بمديرية باجل، وغارة على منطقة الكثيب بمديرية الميناء، وغارة على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.



طيران العدوان شن غارة على مزارع نسيم بمديرية ميدي، و25 غارة على مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة وثلاث غارات على مديرية الوازعية، بمحافظة تعز.



وفي 10 فبراير 2018، أصيب مواطن من أبناء مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة بنيران قوات حرس الحدود السعودي.



وشن طيران العدوان 19 غارة على مندبة والثعبان بمديرية باقم في صعدة ومجازة بعسير وست غارات على مديرية الظاهر وثلاث غارات منطقة العطفين بمديرية كتاف خلفت أضرار بممتلكات المواطنين ومزارعهم، وغارة على منطقة آل علي بمديرية رازح ما أدى إلى تدمير ثلاث سيارات تابعة للمواطنين وتضرر المنازل والممتلكات المجاورة، وشن غارتين على وادي جارة بالخوبة في جيزان وثلاث غارات على الطلعة في نجران.



وتعرضت منطقتا آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه الحدودية، لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى نفوق عدد من الأغنام وتضرر مزارع المواطنين.



واستهدف طيران العدوان بخمس غارات منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، خلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين، وشن تسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على مطار الحديدة.



وشن الطيران المعادي، ثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، خلفت خسائر بممتلكات ومزارع المواطنين،



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد المواطن إبراهيم بادي من أبناء منطقة بركان في مديرية رازح بمحافظة صعدة برصاص قوات حرس الحدود السعودي، بينما شن الطيران غارة على منطقة بني صياح وغارتين على منطقة آل علي بالمديرية، وغارتين على مديرية الظاهر وأربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف الحدودية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وأصيب مواطنان إثر ثلاث غارات شنها الطيران استهدفت منطقة مجزعة وسيارتين في منطقة المخضارة بمديرية القفلة في محافظة عمران.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة المندلة في مديرية كشر وخمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارة على مديرية المتون في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة شن المرتزقة قصفاً مكثفاً على مناطق متفرقة في مدينة الدريهمي ومشطوا بالعيارات الثقيلة باتجاه فندق الاتحاد وحارة الضبياني بمدينة الحديدة.



وفي 10 فبراير 2020، شن طيران العدوان في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على منطقة الحمزات، وثلاث غارات على مديرية ساقين.



وشن طيران العدوان أربع غارات على جبل صلب بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وأربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وغارة على وادي هراب بمديرية خب والشعف وغارة على مديرية الغيل وغارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف.



واستهدف مرتزقة العدوان بكثافة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين بمدينة الحديدة، وقصفوا بأربعة صواريخ موجهة باتجاه فندق الاتحاد والهندسة في شارع الخمسين، وبثلاثة صواريخ كاتيوشا وبالرشاشات المتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية، كما قصفوا بأربعة صواريخ كاتيوشا سوق الحلقة.



وقصف المرتزقة مطار الحديدة الدولي بقذائف الهاون، وبصواريخ الكاتيوشا الأحياء السكنية في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



ودمر منزل واحترق آخر نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على قرية الجربة العليا في الدريهمي، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات المواطنين جنوب وشرق مدينة الدريهمي.



وقصفت مدفعية المرتزقة بـ28 قذيفة غرب مدينة التحيتا مخلفة خسائر في ممتلكات المواطنين، واستهدفوا بشكل مكثف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وبأكثر من 22 قذيفة هاون قرية الشعب ومناطق سكنية أخرى شمال حيس.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر.



واستهدف طيران العدوان بـ 20 غارة مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديرية الدريهمي وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.



وفي 10 فبراير 2022، استشهد مواطنان بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران عشر غارات على منازل وممتلكات المواطنين في أبواب الحديد ومناطق بمديرية باقم، واستهدف بست غارات منطقة الفرع في مديرية كتاف.



واستشهد المواطنان ناصر حسين الهدار الشريف، وناجد أحمد أحمد الهدار باعتداء همجي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين من آل الهدار في مديرية حريب بمحافظة مأرب بعدد من الأطقم والمدرعات بحجة التفتيش.



طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وغارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر وغارة على شعب فنذخ بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، واستهدف بغارتين شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مناخة، وشن غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان في المحافظة ذاتها.



وشن الطيران المعادي 11 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة البلق بمديرية الوادي، ومثلهما على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وغارة على مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وغارتين على الربوعة بمحور عسير، وغارة على منطقة الصوح قبالة نجران.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.