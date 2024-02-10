المؤتمرنت -

تشييع شهداء القصف الأمريكي البريطاني بصنعاء

شُيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن الذين استشهدوا إثر قصف العدوان الأمريكي البريطاني.



حيث تم تشييع العقيد عبدالله مجاهد ذياب والعقيد عبدالله علي غانم والعقيد فيصل محسن مساعد والعقيد سفيان يحيى الاغربي والعقيد طه علي جمجم والعقيد حامس محمد الجرادي والعقيد زياد محمد عجلان والعقيد غمدان زبين الله جميدة والرائد محمد علي المحضار والرائد أحمد منصور العصري والرائد محمد عبدالله الحوري والرائد علي محمد الديلمي.



كما تم تشييع النقيب هاشم احمد السواري والنقيب ذي يزن خالد الكبسي والنقيب ياسين محمد الشعوري والنقيب احمد محمد رجب والنقيب شايف محمد جميدة.



وندد المشيعون بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.. مؤكدين أن هذه الجرائم لن ثني أبناء الشعب اليمني عن مواصلة دعمهم ومساندتهم لإخوانهم في قطاع غزة.



جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتهم الثري كل شهيد في مسقط رأسه.