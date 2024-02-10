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المؤتمر نت - اطّلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء لقائه اليوم وزير التعليم الفني والتدريب المهني بحكومة تصريف الأعمال غازي أحمد علي محسن

بن حبتور يلتقي وزير التعليم الفني

المؤتمرنت -
بن حبتور يلتقي وزير التعليم الفني
اطّلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء لقائه اليوم وزير التعليم الفني والتدريب المهني بحكومة تصريف الأعمال غازي أحمد علي محسن، على سير نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها.

وأشار الوزير غازي، في اللقاء الذي حضره وزير الدولة أحمد العليي، إلى سير تنفيذ الخطة السنوية للوزارة للعام الساري 1445هـ على مستوى ديوان الوزارة والكليات والمعاهد التابعة لها وكذا صندوق تنمية المهارات.

وتطرق إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة خاصة ما يتصل بالرؤية الوطنية وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد بالرغم من التحديات والإشكاليات التي تواجه الوزارة والجهات التابعة لها جراء تداعيات العدوان والحصار منذ مارس 2015م.

وفي اللقاء أكد الدكتور بن حبتور، على الأهمية التي يحتلها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في خارطة التعليم والتنمية البشرية على المستوى العالمي.

ولفت إلى حرص الحكومة على تحقيق قوة حضور هذا القطاع وتطوير دوره في خدمة متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والإقليمي.

ونوه رئيس حكومة تصريف الأعمال، بمستوى الأداء العام لكليات المجتمع ومعاهد التدريب التابعة للوزارة ودورها البارز في تعليم وتأهيل شريحة واسعة من الشباب والشابات في عدد متنوع من التخصصات الفنية والمهنية.

وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز الطاقة الاستيعابية لهذا القطاع وتحقيق دورها المهم في خدمة التنمية البشرية.








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