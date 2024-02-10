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المؤتمر نت - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، من "كارثة ومجزرة عالمية" قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين إذا اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفح، التي تضم مئات آلاف النازحين

تحذير من "كارثة ومجزرة عالمية" في رفح

المؤتمرنت -
تحذير من "كارثة ومجزرة عالمية" في رفح
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، من "كارثة ومجزرة عالمية" قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين إذا اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفح، التي تضم مئات آلاف النازحين.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "تناولت وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي نية وتهديدات جيش الاحتلال بمهاجمة واجتياح محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) والتي تضم أكثر من 1,400,000 مواطن فلسطيني بينهم 1,300,000 نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تخلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى".

وأضاف البيان: "نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يلوح بارتكابها الاحتلال والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية.

وطالب المكتب، مجلس الأمن الدولي، بـ "الانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك وقف القتل المتعمد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف تهديدات الاحتلال المستمرة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات".








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