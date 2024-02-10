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المؤتمر نت - أثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على الدور الصحي لهيئة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة وحضوره الحيوي في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية

بن حبتور يشيد بدور هيئة مستشفى الثورة بصنعاء

المؤتمرنت -
بن حبتور يشيد بدور هيئة مستشفى الثورة بصنعاء
أثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على الدور الصحي لهيئة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة وحضوره الحيوي في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وأكد الدكتور بن حبتور، أثناء لقائه اليوم رئيس الهيئة الدكتور همدان سالمين باجري، تقدير الحكومة لنشاط الهيئة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها اليمن وجهود كافة طواقمه الطبية والصحية والفنية .. لافتاً إلى دعم الحكومة للهيئة وخطتها التطويرية.

واستمع الدكتور بن حبتور، خلال اللقاء إلى شرح من الدكتور باجري عن وضع الهيئة ورؤيتها للعام 2024م، الهادفة تعزيز وتطوير النشاط الصحي للهيئة ومستوى تقديمها للخدمات الطبية والعلاجية بما ينسجم ورؤية القيادة المجلس السياسي الأعلى والحكومة.
ولفت إلى ما تتلقاه الهيئة من دعم من قيادة وزارة الصحة للنهوض بدور المستشفى سيما ما يتصل بزراعة الكلى وإعادة تفعيل مركز الطب النووي الذي توقف نشاطه منذ بداية العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن.
وأكد الدكتور باجري حاجة المستشفى لدعم الحكومة للهيئة لزيادة عدد عمليات زراعة الكلى الأسبوعية إلى أكثر من عمليتين حالياً للحد من السفر للعلاج للخارج لإجراء هذا النوع من العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة بحاجة إلى عدد من الأجهزة منها الرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية إضافة إلى وحدة مناظير الجهاز الهضمي وطب وجراحة العيون.
ونوه بالأداء التكاملي للطواقم الطبية والصحية والفنية والإدارية وأثره على استقرار مستوى العمل والخدمات الصحية الطبية والعلاجية للهيئة.








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