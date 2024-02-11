الأحد, 11-فبراير-2024 الساعة: 04:18 م - آخر تحديث: 04:16 م (16: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي

28176 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
28176 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد الأحد، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداً و173 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، لليوم الـ 128 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: سقوط طائرة تدريب أردنية ومقتل طاقمها
علوم وتقنية: 6 أطعمة خارقة تعزز دماغ الطلاب!
عربي ودولي: عُمان تحذر من اقتحام رفح
عربي ودولي: غزة.. العثور على جثامين الطفلة هند وأقاربها
رياضة: ريال مدريد يعزز صدارته برباعية على جيرونا
رياضة: فوز ليفربول وسيتي وتوتنهام في البريميرليغ
رياضة: سوسييداد يسقط أمام أوساسونا
فنون ومنوعات: 100 قطة بالثلاجة في "بيت الرعب" الفرنسي
مجتمع مدني: أسباب تؤدي إلى النوبات القلبية في الشتاء
أخبار: غارات أمريكية بريطانية على الحديدة
أخبار: تحذير من "كارثة ومجزرة عالمية" في رفح
علوم وتقنية: أسباب نزيف الأنف
أخبار: بن حبتور يلتقي وزير التعليم الفني
أخبار: تشييع شهداء القصف الأمريكي البريطاني
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 28 ألفاً و64
أخبار: إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم
اقتصاد: أسعار الذهب تحقق خسائر أسبوعية
عربي ودولي: غيبريسوس يدعو لوقف نار فوري في غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 فبراير
رياضة: إلغاء مباراة في الصين بسبب ميسي
أخبار: طيران العدوان يستهدف صعدة بغارتين
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي البرلماني قعشة بوفاة والدته
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع دولارا أمريكيًا 72 سنتًا
عربي ودولي: معاركُ ضاريةٌ في خان يونس ومدينة غزة
عربي ودولي: العراق يندد بمقتل الساعدي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024