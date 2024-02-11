المؤتمرنت -

إغلاق موقع أنصار الله الرسمي

أقدمت شركة "كونتابو" (Contabo) الألمانية على إغلاق موقع أنصار الله الرسمي، الذي تستضيفه أحد سيرفراتها بذريعة نشر محتوى يحث على الكراهية للصهيونية.



وأكد الموقع الرسمي لأنصار الله في بيان، أن هذا الإجراء غير القانوني والمخالف لحرية الصحافة والنشر والتعبير المكفولة في القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة دليل كافٍ على زيف شعارات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير التي يتشدق بها الغرب.



وأشار إلى أن عملية الإغلاق جاءت في سياق محاولات تضليل الرأي العام العالمي بهدف التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء في غزة وفلسطين بشكل عام.



واعتبر البيان حجب الموقع والسطو على المواد المنشورة فيه، ومحاربة امتداداته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك - يوتيوب" وغيره من المواقع التابعة للجهات الوطنية في البلد شكلاً من أشكال العدوان على اليمن نتيجة موقفه المشرف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم.



كما اعتبره دليل عجز اللوبي الصهيوني وأذرعه الخبيثة في مواجهة نور الحقيقة وإجراءً شيطانياً يسعى لإخفاء الجرائم الصهيونية والأمريكية والحد من نشرها للعالم .



ونوه البيان إلى أن العمل جار على تشغيل الموقع، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يوهن من عزم الموقع في مواجهة صلف اللوبي الصهيوني واستمرار كشف الحقائق بمهنية ومصداقية على قاعدة "عين على القرآن وعين على الأحداث".



وشدد على استمرار مساندة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والإمكانات مع بقية الوسائل الإعلامية الحرة ضمن معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" التي يتحرك فيها الشعب اليمني متجاوزاً كل الصعاب.