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أخبار
المؤتمر نت - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 2438 مجزرة"، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمفقودين بلغ 35176 منذ السابع من أكتوبر الماضي

إحصائيات 128 يوماً من حرب الإبادة الجماعية في غزة

المؤتمرنت -
إحصائيات 128 يوماً من حرب الإبادة الجماعية في غزة
بلغ عدد الشهداء من النساء والأطفال، في قطاع غزة من 7 تشرين الأول الماضي حتى الأحد، 20,700 شهيد، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقال المكتب الإعلامي، في اليوم 128 من الحرب، إن قوات الاحتلال ارتكبت 2,438 مجزرة، نتج عنها 35,176 شهيد ومفقود.

وأوضح أن عدد الشهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات بلغ 28,176 شهيداً، بينهم 12,300شهيدا من الأطفال، و8,400شهيدة من النساء.

وأضاف أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية بلغ 340 شهيدا من الطواقم الطبية، و46 شهيداً من الدفاع المدني.

وتابع أن عدد المصابين بلغ 67,784 مصاباً، بينهم 11,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

وتحدث عن وجود 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، إضافة إلى وجود 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

وبين أن هناك 8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

وأشار إلى وجود 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توافر الرعاية الصحية.

وعن حالات الاعتقال، أوضح أن هناك 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

وعن الدمار الذي خلفه الاحتلال، بين المكتب الإعلامي الحكومي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 142 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

وأضاف أنه دمر 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و295مدرسة وجامعة دمرت بشكل جزئي.

وأوضح أن قوات الاحتلال دمرت 184 مسجداً بشكل كلي، و266مسجداً دمر بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال بلغت 70 ألف وحدة سكنية دمرت كلياً، و290ألف وحدة سكنية دمرت جزئياً وهي غير صالحة للسكن.

كما دمر 200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.








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