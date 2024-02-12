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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. إعلان جديد من الشركة اليمنية للغاز

صنعاء.. إعلان هـام من شركة الغاز

المؤتمرنت -
صنعاء.. إعلان هـام من شركة الغاز
أعلنت الشركة اليمنية للغاز- الإدارة العامة في صنعاء، عن استمرار فتح باب التنافس لتوريد كميات من مادة الغاز البترولي المسال(LPG)، وفقأ لألية تنظيم الاستيراد عبر القطاع الخاص، والإشراف على تسويقها وتوزيعها عبر الشركة اليمنية للغاز.

ودعت الشركة- في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد، تجار ومستوردي الغاز والمشتقات النفطية المحليين الراغبين في توريد مادة الغاز البترولي المسال إلى التقدم بعروضهم ليتم إدراجها ضمن خطة الشركة التموينية للعام الحالي 2024م.

وشددت على ضرورة أن يتم تسليم عروض الأسعار إلى (الإدارة العامة للشركة-صنعاء- شارع الرقاص) خلال أوقات الدوام الرسمي، مشترطة أن تكون الشركات المتقدمة مؤهلة ولها خبرة سابقة في استيراد الغاز والمشتقات النفطية.

كما اشترطت ان يتضمن العرض الكمية التي سيتم توريدها من مادة الغاز، وأن يكون عرض السعر شاملا كل التكاليف واصلة إلى غاطس ميناء رأس عيسى- محافظة الحديدة، وحسب المواصفات المعتمدة لدى الشركة.

والالتزام بتوريد الكميات في المواعيد المحددة، وبحسب الخطة والبرامج التموينية المعدة من قبل الشركة اليمنية للغاز، وتوريد الشحنات عبر سفن تتناسب مع مواصفات وقدرات أرصفة الاستقبال والتفريغ في ميناء التسليم، وإرفاق نسخة من الوثائق القانونية للشركات المتقدمة.

وحسب الإعلان، يمكن للتجار والمستوردين وشركات القطاع الخاص الحصول على الوثائق القانونية المطلوبة من موقع الشركة الإلكتروني، على الرابط التالي: https//www.ygc.gov.ye.








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