الإثنين, 12-فبراير-2024 الساعة: 06:15 م - آخر تحديث: 05:11 م (11: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - تدشين النافذة الالكترونية في برامج الدراسات العليا

صنعاء: تدشين النافذة الالكترونية في برامج الدراسات العليا

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
صنعاء: تدشين النافذة الالكترونية في برامج الدراسات العليا
دشن قطاع البحث العلمي والدراسات العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات بالوزارة اليوم بصنعاء، النافذة الالكترونية الموحدة للتنسيق والقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، عبر الرابط pg. oasyemen. net.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، أن النافذة الالكترونية الموحدة التي تم تدشينها في التقدم للدراسات العليا تشمل الجامعات الحكومية والأهلية المصرح لها، وأنها تعتبر قيمة مضافة وعمل غير مسبوق في التعليم العالي على مستوى الجمهورية اليمنية، وأن الدراسات العليا ستصبح مراقبة ومنظمة من خلال هذه البوابة الالكترونية وستسهم في التزام الجامعات بالمعايير واستيفاء النواقص.

ونوه حازب الى أن هذا الاجراء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة تقييم برامج الدراسات العليا وتحسين أدائها، وأن يكون التقدم لها وفقاً لمعايير مجلس الاعتماد الأكاديمي، كما سيتم التنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بفتح هذه البرامج حتى لا يحدث اشكالات واختلالات وتضارب بالقضايا والمواضيع المتعلقة بهذا الجانب.

من جهته قال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق السراجي، إن أهمية تدشين البوابة الالكترونية لتحسين مخرجات الدراسات العليا كونه مرتبط مباشرة مع المجتمع، حيث تكون إحدى هذه المخرجات قادرة على وضع الحلول لمشاكل المجتمع، أو يكون أكاديمي يتخرج على يديه العديد من الطلاب في الدراسات الأولية، بالإضافة الى أهمية التأهيل الدائم خاصة في ظروف العدوان والحصار التي تتعرض له اليمن وعدم القدرة على الابتعاث الى الخارج، ورفد الكادر الموجود وأيضا المهاجر، حتى تكون المخرجات ذات كفاءة وجودة عاليتين وفقاً للمعايير الأكاديمية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق، حرص المركز على مواصلة مسيرة التحول الرقمي في التعليم والعالي، والسعي لأن تكون الجهود نموذجاً في الانجاز للوصول الى المستوى المأمول، وذلك ضمن جهود المؤسسات الحكومية التي تحرص على تقديم نموذج رقمي، مشيراً الى إسهام ما جاء من توصيات ومخرجات المؤتمرات العلمية التي أقامها المركز في هذا الجانب.

وقال إن النافذة الالكترونية الموحدة للتنسيق والقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، يُعد مشروع رقمي مهم في ضبط عملية القبول والتسجيل وفقاً للمعايير الأكاديمية ويسهل التسجيل بطريقة سلسة والتنسيق بين الجامعات، وكذا تسهيل العملية الإدارية وتحسن تجربة الطالب والأكاديمي والقيادات سواء في الجامعات أو الوزارة، كما أنها ستحل عدد من المشاكل أهمها تعدد التخصص وتحديد المسارات وشروط القبول، منوهاً الى أن المركز سينفذ خلال الفترة القليلة القادمة ورشة عمل بهذا الخصوص لقيادات الجامعات والمسجلين ومعنيين بهذا الجانب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: قتلى بانهيار أرضي في الفلبين
رياضة: برشلونة يخطف تعادلاً مثيراً من غرناطة
رياضة: كوت ديفوار بطلاً لكأس أمم إفريقيا
رياضة: إشبيلية يهزم أتلتيكو في الدوري الإسباني
أخبار: إبادة جماعية فى غزة.. 35176 شهيد ومفقود
أخبار: اتحاد الاعلاميين يدين اغلاق موقع (انصار الله)
رياضة: يونايتد يخطف فوزاً قاتلاً من أستون فيلا
أخبار: تخفيض أسعار الكهرباء في صنعاء
علوم وتقنية: الصداع الشديد.. أسبابه وعلاجه
رياضة: أرسنال يكتسح وست هام في البريميرليغ
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ علي اللعصه
عربي ودولي: القسام: مقتل وإصابة 10 أسرى إسرائيليين
أخبار: إغلاق موقع أنصار الله الرسمي
رياضة: سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
مجتمع مدني: ورشة تبحث دور الإعلام في قضايا ذوي الإعاقة
فنون ومنوعات: ثلاثينية سعودية تبحث عن زوج
أخبار: بقعة شمسية في المريخ تُحير العلماء
أخبار: النواب يدين استمرار العدوان الامريكي البريطاني
عربي ودولي: سقوط طائرة تدريب أردنية ومقتل طاقمها
علوم وتقنية: 6 أطعمة خارقة تعزز دماغ الطلاب!
عربي ودولي: عُمان تحذر من اقتحام رفح
عربي ودولي: 28176 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 فبراير
عربي ودولي: غزة.. العثور على جثامين الطفلة هند وأقاربها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024