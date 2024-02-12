المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

صنعاء: تدشين النافذة الالكترونية في برامج الدراسات العليا

دشن قطاع البحث العلمي والدراسات العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات بالوزارة اليوم بصنعاء، النافذة الالكترونية الموحدة للتنسيق والقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، عبر الرابط pg. oasyemen. net.



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، أن النافذة الالكترونية الموحدة التي تم تدشينها في التقدم للدراسات العليا تشمل الجامعات الحكومية والأهلية المصرح لها، وأنها تعتبر قيمة مضافة وعمل غير مسبوق في التعليم العالي على مستوى الجمهورية اليمنية، وأن الدراسات العليا ستصبح مراقبة ومنظمة من خلال هذه البوابة الالكترونية وستسهم في التزام الجامعات بالمعايير واستيفاء النواقص.



ونوه حازب الى أن هذا الاجراء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة تقييم برامج الدراسات العليا وتحسين أدائها، وأن يكون التقدم لها وفقاً لمعايير مجلس الاعتماد الأكاديمي، كما سيتم التنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بفتح هذه البرامج حتى لا يحدث اشكالات واختلالات وتضارب بالقضايا والمواضيع المتعلقة بهذا الجانب.



من جهته قال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق السراجي، إن أهمية تدشين البوابة الالكترونية لتحسين مخرجات الدراسات العليا كونه مرتبط مباشرة مع المجتمع، حيث تكون إحدى هذه المخرجات قادرة على وضع الحلول لمشاكل المجتمع، أو يكون أكاديمي يتخرج على يديه العديد من الطلاب في الدراسات الأولية، بالإضافة الى أهمية التأهيل الدائم خاصة في ظروف العدوان والحصار التي تتعرض له اليمن وعدم القدرة على الابتعاث الى الخارج، ورفد الكادر الموجود وأيضا المهاجر، حتى تكون المخرجات ذات كفاءة وجودة عاليتين وفقاً للمعايير الأكاديمية.



من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق، حرص المركز على مواصلة مسيرة التحول الرقمي في التعليم والعالي، والسعي لأن تكون الجهود نموذجاً في الانجاز للوصول الى المستوى المأمول، وذلك ضمن جهود المؤسسات الحكومية التي تحرص على تقديم نموذج رقمي، مشيراً الى إسهام ما جاء من توصيات ومخرجات المؤتمرات العلمية التي أقامها المركز في هذا الجانب.



وقال إن النافذة الالكترونية الموحدة للتنسيق والقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، يُعد مشروع رقمي مهم في ضبط عملية القبول والتسجيل وفقاً للمعايير الأكاديمية ويسهل التسجيل بطريقة سلسة والتنسيق بين الجامعات، وكذا تسهيل العملية الإدارية وتحسن تجربة الطالب والأكاديمي والقيادات سواء في الجامعات أو الوزارة، كما أنها ستحل عدد من المشاكل أهمها تعدد التخصص وتحديد المسارات وشروط القبول، منوهاً الى أن المركز سينفذ خلال الفترة القليلة القادمة ورشة عمل بهذا الخصوص لقيادات الجامعات والمسجلين ومعنيين بهذا الجانب.