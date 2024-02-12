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المؤتمر نت - أبو عبيدة يصدر بياناً عاجلاً

أبو عبيدة يصدر بياناً عاجلاً

المؤتمرنت -
أبو عبيدة يصدر بياناً عاجلاً
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أنّ "3 مُحتجزين إسرائيليين قُتلوا، من بين الثمانية الذين أُعلن أمس إصابتهم بجروحٍ خطيرة، نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة".

وقال أبو عبيدة في بيان، إنّ الكتائب "ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى، لأيامٍ قادمة، إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى".

وكانت كتائب القسّام"، أفادت، أمس الأحد، بمقتل أسيرين إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالاتٌ خطرة وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة خلال الـ 96 ساعة الأخيرة.

وقالت "القسّام"، في بيانٍ لها، إنّ أوضاع الأسرى تزداد خطورةً في ظلّ عدم التمكّن من تقديم العلاج الملائم لهم، مُحمّلةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين، في ظلّ تواصل القصف والعدوان على القطاع.

وبإعلان كتائب القسام مقتل الأسرى الإسرائيليين الخمسة، يرتفع عدد القتلى إلى 37، بعد أن أفاد "جيش" الاحتلال، في وقتٍ سابق، بمقتل 32 من الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.








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