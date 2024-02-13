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المؤتمر نت - أعلنت كتائب القسّام، اليوم الثلاثاء، اشتباك مقاتليها مع قوة راجلة للاحتلال الإسرائيلي، مكوّنة من 7 من الجنود، في منطقة عبسان الكبيرة

القسام توقع قتلى في صفوف جنود الاحتلال

المؤتمرنت -
القسام توقع قتلى في صفوف جنود الاحتلال
أعلنت كتائب القسّام، اليوم الثلاثاء، اشتباك مقاتليها مع قوة راجلة للاحتلال الإسرائيلي، مكوّنة من 7 من الجنود، في منطقة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكّدت الكتائب تمكّن مقاتليها من الإجهاز على أفراد تلك القوة، من مسافة صفر، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي المنطقة ذاتها تمكّن مقاتلو القسّام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية مكوّنة من 5 جنود، تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وأقرّ جيش الاحتلال، بسقوط ثلاثة قتلى في معارك جنوبي قطاع غزة، بينهم ضابطان، أحدهما قائد الكتيبة "630" الإسرائيلية برتبة مقدّم احتياط، والثاني قائمقام قائد السرية في الكتيبة "630" برتبة رائد احتياط، ومقاتل آخر في الكتيبة نفسها برتبة رقيب احتياط.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 233، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 570 قتيلاً من الجنود والضباط، منذ بداية الحرب.








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