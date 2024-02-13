الثلاثاء, 13-فبراير-2024 الساعة: 08:12 م - آخر تحديث: 07:55 م (55: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - نقل المشهد العسكري.. تلويح يمني برد أكثر إيلاماً انتصاراً لـ"رفح"

نقل المشهد العسكري.. تلويح يمني برد أكثر إيلاماً انتصاراً لـ"رفح"

المؤتمرنت -
نقل المشهد العسكري.. تلويح يمني برد أكثر إيلاماً انتصاراً لـ"رفح"
أدانت وزارة الخارجية الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة المتصاعدة يومياً وآخرها التهديد بارتكاب مجزرة بحق النازحين في مدينة رفح.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، ما يرتكبه الكيان الصهيوني، من مجازر وحرب إبادة تعدياً وتحدياً سافراً لمنظومة التشريع الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، التي ستدخل العالم في فوضى قانونية وستتسبب في إشعال الكثير من الحروب في مناطق مختلفة من العالم، بغطاء مماثل لما يحدث حالياً في غزة.

وأكد البيان على ثبات موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي تجاه دعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرارها في فرض الحصار البحري على الكيان الصهيوني واستهداف مقدراته ومنشآته العسكرية حتى وقف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.

كما أكدت وزارة الخارجية حرية الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب باستثناء السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني أو الموانئ الفلسطينية المحتلة.

وجددت تحذيرها للكيان الصهيوني من تصعيد كبير في الرد اليمني على اعتداءاته في رفح ونقل المشهد العسكري إلى مستويات أعلى وأكثر إيلاما لتل أبيب.

ودعت وزارة الخارجية منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأحرار العالم إلى اتخاذ موقف إنساني وأخلاقي قوي للضغط على الدول الداعمة للكيان الصهيوني لوقف دعمها اللا محدود عسكرياً وسياسياً ومادياً ولوجستياً، في ظل استمرار فشل مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: لازاريني: حل "الأونروا" سيكون كارثياً
علوم وتقنية: طبيب: البواسير قد تنذر بالسرطان
اقتصاد: الذهب يستقر عالمياً
عربي ودولي: الأردن يعلن حالة الطوارئ
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 فبراير
رياضة: تشيلسي يهزم كريستال بالاس في البريميرليغ
رياضة: أودينيزي يُسقط يوفنتوس ويقدم هدية لإنتر
مجتمع مدني: 3 عادات تدمّر الكبد.. احذروا منها
عربي ودولي: أبو عبيدة: مقتل 3 أسرى إسرائيليين
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: اجتياح رفح سيكون كارثيا
عربي ودولي: اشتباكات عنيفة في رفح وخان يونس
علوم وتقنية: في أيّ ذراع يجب حقن اللقاحات؟
اقتصاد: تجار مخدرات يمنعون دخولها اسرائيل تضامنا مع غزة
فنون ومنوعات: إلهام شاهين تخطف الأنظار
مجتمع مدني: 5 فوائد صحية لتناول المكرونة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب عالمياً
أخبار: وصول 1737 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر
أخبار: تدشين النافذة الالكترونية في برامج الدراسات العليا
أخبار: إقامة 10 معارض استهلاكية في 8 محافظات
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28340
عربي ودولي: قتلى بانهيار أرضي في الفلبين
أخبار: استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 فبراير
رياضة: برشلونة يخطف تعادلاً مثيراً من غرناطة
رياضة: كوت ديفوار بطلاً لكأس أمم إفريقيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024