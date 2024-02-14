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أخبار
المؤتمر نت - انتهاكاً للسيادة اليمنية ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا للسلم الدولي وتدميرا لمقدرات الشعب اليمني وترويعا للآمنين،

طيران العدوان يعاود قصف مدينة الحديدة

المؤتمرنت -
طيران العدوان يعاود قصف مدينة الحديدة
عاود طيران العدوان الامريكي البريطاني في وقت مبكر من صباح الاربعاء استهداف مدينة الحديدة (غرب اليمن).

وشن طيران العدوان غارة على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف .

وجاءت هذه الغارة بعد ساعات من شن طيران العدوان الامريكي- البريطاني غارة مماثلة على مديرية التحيتا .

ويوم الجمعة 10 فبراير الجاري شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الصليف

وامس الثلاثاء جددت هيئة رئاسة مجلس النواب إدانتها الشديدة لاستمرار العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا( اليمن)،

واعتبرت تلك الاعتداءات انتهاكاً للسيادة اليمنية ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا للسلم الدولي وتدميرا لمقدرات الشعب اليمني وترويعا للآمنين، وتعكس مدى فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين.








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