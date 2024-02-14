الأربعاء, 14-فبراير-2024 الساعة: 04:03 م - آخر تحديث: 03:48 م (48: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم الأربعاء، إلى 28 ألفاً و576 شهيداً و68 ألفاً و291 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 28576

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 28576
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم الأربعاء، إلى 28 ألفاً و576 شهيداً و68 ألفاً و291 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم 131 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المئة من السكان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تشيلي
رياضة: ريال مدريد يعود بالفوز من أرض لايبزيغ
رياضة: مانشستر سيتي يضرب كوبنهاغن بالثلاثة
عربي ودولي: لازاريني: حل "الأونروا" سيكون كارثياً
علوم وتقنية: طبيب: البواسير قد تنذر بالسرطان
أخبار: جلسة استثنائية مرتقبة لمجلس النواب
أخبار: الحديدة.. عدوان أمريكي بريطاني على التحيتا
أخبار: انتشال بقايا مدمرة أمريكية غرقت في المياه ( تفاصيل)
اقتصاد: الذهب يستقر عالمياً
عربي ودولي: الأردن يعلن حالة الطوارئ
عربي ودولي: 28473 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 فبراير
رياضة: تشيلسي يهزم كريستال بالاس في البريميرليغ
رياضة: أودينيزي يُسقط يوفنتوس ويقدم هدية لإنتر
مجتمع مدني: 3 عادات تدمّر الكبد.. احذروا منها
عربي ودولي: أبو عبيدة: مقتل 3 أسرى إسرائيليين
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: اجتياح رفح سيكون كارثيا
عربي ودولي: اشتباكات عنيفة في رفح وخان يونس
علوم وتقنية: في أيّ ذراع يجب حقن اللقاحات؟
اقتصاد: تجار مخدرات يمنعون دخولها اسرائيل تضامنا مع غزة
فنون ومنوعات: إلهام شاهين تخطف الأنظار
مجتمع مدني: 5 فوائد صحية لتناول المكرونة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب عالمياً
أخبار: وصول 1737 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر
أخبار: تدشين النافذة الالكترونية في برامج الدراسات العليا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024