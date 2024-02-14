المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 28576

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم الأربعاء، إلى 28 ألفاً و576 شهيداً و68 ألفاً و291 مصاباً.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم 131 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المئة من السكان.