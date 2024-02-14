المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

مؤتمر صحفي لوزير الإعلام حول آخر المستجدات والموقف اليمني

أكد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال الناطق الرسمي باسم الحكومة ظيف الله الشامي، أن موقف اليمن تجاه فلسطين ثابت، لن تثنيه أي ضغوطات أو تهديدات سواء الاعتداءات الامريكية البريطانية، أو سعي امريكا لترهيب القوى الوطنية وفي مقدمتها تصنيف جماعة أنصار الله جماعة إرهابية.



وقال الشامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء، إن الضغوطات والاعتداءات الامريكية والبريطانية على اليمن نتيجة موقفها الديني والاخلاقي المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم من قبل الكيان الصهيوني، الذي راح ضحية 2438 مجزرة ارتكبها العدوان الصهيوني منذ 7 اكتوبر 2023 35 ألف و176 شهيد ومفقود وجرح 67 ألف و784 معظمهم من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من 90% من سكان غزة، واستخدامه الاسلحة المحرمة دولياً منها الفسفور الأبيض، بالإضافة الى الحصار على غزة الذي سبب انعدام مقومات الحياة من غذاء ودواء ووقود وغيرها.



وذكر وزير الإعلام 126 صحفياً وصحفية استشهدوا، و35 جريح واعتقال 54 وفقدان 2 وتدمير 53 منزل صحفي واستهداف وتدمير 9 مؤسسات ووسائل اعلامية، من قبل العدوان الصهيوني والتي تعتبر الأكثر في التاريخ فيما يخص الصحفيين.



وأشار الى مشاركة ودعم أمريكا بشكل مباشر للكيان الصهيوني سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسيا، و158 مليار دولار مساعدات ثنائية وتمويل للدفاع الصاروخي ما يجعل الكيان الصهيوني أكبر متلق للمساعدات الامريكية الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة الى 3 مليار دولار لشراء بطاريات القبة الحديدية وصواريخ اعتراضية والانتاج المشترك والصيانة العامة، مذكراً بموافقة مجلس النواب الامريكي على طلب الرئيس بايدن بتخصيص 14 مليار و300 مليون دولار كمساعدات للكيان الصهيوني.



وبين الشامي أن الموقف الذي اتخذته اليمن قيادة وحكومة وشعبا وأمام الحشد والدعم الامريكي للكيان الصهيوني لارتكاب الجرائم بحق ابناء فلسطين، ومن منطلق المسؤولية الدينية والقومية والاخلاقية، بادرت القوات المسلحة اليمنية لنصرة مظلومية الشعب الفلسطيني، سواء من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسير على أهداف العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة أو العمليات البطولية التي تنفذها القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بمنع واستهداف سفن الكيان الصهيوني أو المتجهة إليه في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وكذا السفن الامريكية والبريطانية التي اعتدت بشكل مباشر على اليمن، مبيناً أن القوات البحرية اليمنية نفذت منذ 19/11/2023 حتى 6/2/2024 34 عملية منها 14 عملية ضد سفن أمريكية و3 عمليات ضد سفن بريطانية و17 عملية ضد سفن اسرائيلية أو متجهة الى موانئ فلسطين المحتلة.



وأكد أن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة ولن تواجه أي تهديد أو مخاطر، باستثناء سفن الكيان الصهيوني أو المتجهة إليه وكذا سفن أمريكا وبريطانيا وأن أمريكاً هي التهديد الحقيقي الذي تعسكر البحر الأحمر لحماية الكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، حيث جدد التأكيد حق اليمن المشروع في الدفاع عن أرضها وسيادتها والرد على الاعتداءات الامريكية والبريطانية التي لن تفلت دون عقاب، كاشفاً عن معلومات بأن الامارات تجند مرتزقة من مختلف الجنسيات لتنفيذ عمليات ارهابية على السفن في البحرين الاحمر والعربي لإلصاق التهمة على اليمن، محذراً من الاقدام على مثل هذا الأعمال كون اليمن واضحة وصريحة في موقفها وعملياتها.



وتطرق الشامي الى عدد من الاجراءات التي اتخذتها اليمن لمساندة الشعب الفلسطيني، منها القانون رقم 4 الموافق 2 جماد أول 1445هـ الموافق 3/12/2023م الذي قضى بحظر وتجريم الاعتراف بالكيان الصهيوني أو التطبيع معه ومنع إقامة أي علاقات على مستوى كافة الحوانب والمجالات، بالإضافة الى منع استيراد 99 منتجات وسلعة غذائية ومشروبات وعصائر وعطور وملابس وتجميل والكترونيات وشركات سيارات ومعدات ثقيلة، بالإضافة الى شطب 354 وكالة أجنبية و12 شركة و23 فرع شركة وبيوت تجارية اجنبية و3227 علامة تجارية.