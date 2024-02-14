الأربعاء, 14-فبراير-2024 الساعة: 08:38 م - آخر تحديث: 08:29 م (29: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم محافظي حضرموت لقمان باراس والمهرة القعطبي علي الفرجي

بن حبتور يلتقي محافظي حضرموت والمهرة

المؤتمرنت -
بن حبتور يلتقي محافظي حضرموت والمهرة
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم محافظي حضرموت لقمان باراس والمهرة القعطبي علي الفرجي.

جرى خلال اللقاء الوقوف على مستجدات الأوضاع في المحافظتين الواقعتين تحت الاحتلال السعودي الإماراتي، سيما ما يتصل بنشاطهما وسعيهما لتكريس سيطرتهما على المحافظتين إضافة إلى استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمية فيهما وبقية المحافظات والمناطق المحتلة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة من التردي وانعكاس ذلك على زيادة معدلات الفقر في أوساط المواطنين.

وتناول اللقاء المشاريع التي ينفذها المحتل السعودي لإحكام سيطرته على حضرموت والمهرة لتنفيذ حلمه القديم الجديد بسلخ المحافظتين من هويتهما اليمنية من خلال عمله لتشكيل أطر سياسية موالية له بإسناد من رجال أعمال وشخصيات حضرمية تعمل لصالحه.

وندد اللقاء باستمرار الوجود الاحتلالي في المهرة وحضرموت وبقية المحافظات والمناطق والجزر المحتلة ونهجه الإجرامي الوحشي بحق المعارضين والمناهضين له ومليشياته العميلة الرخيصة.

وحيا أحرار المحافظات المحتلة بصورة عامة والمهرة بوجه خاص الذين يرفعون صوتهم في وجه المحتل السعودي الإماراتي ويقفون حجرة عثرة أمام تنفيذ مخططاته الخبيثة ومساعيه للنيل من وحدة اليمن وهويته وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكد اللقاء دعم صنعاء لكافة الأحرار في تلك المحافظات وخياراتهم المشروعة في مواجهة المحتلين وطردهم وتطهيرها من دنسهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: اختتام أعمال منتدى المستهلك المالي بصنعاء
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 28576
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 فبراير
عربي ودولي: زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تشيلي
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف مدينة الحديدة
رياضة: ريال مدريد يعود بالفوز من أرض لايبزيغ
رياضة: مانشستر سيتي يضرب كوبنهاغن بالثلاثة
أخبار: تلويح يمني برد أكثر إيلاماً انتصاراً لـ"رفح"
عربي ودولي: لازاريني: حل "الأونروا" سيكون كارثياً
أخبار: القسام توقع قتلى في صفوف جنود الاحتلال
علوم وتقنية: طبيب: البواسير قد تنذر بالسرطان
أخبار: جلسة استثنائية مرتقبة لمجلس النواب
أخبار: الحديدة.. عدوان أمريكي بريطاني على التحيتا
أخبار: انتشال بقايا مدمرة أمريكية غرقت في المياه ( تفاصيل)
اقتصاد: الذهب يستقر عالمياً
عربي ودولي: الأردن يعلن حالة الطوارئ
عربي ودولي: 28473 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 فبراير
رياضة: تشيلسي يهزم كريستال بالاس في البريميرليغ
رياضة: أودينيزي يُسقط يوفنتوس ويقدم هدية لإنتر
مجتمع مدني: 3 عادات تدمّر الكبد.. احذروا منها
عربي ودولي: أبو عبيدة: مقتل 3 أسرى إسرائيليين
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: اجتياح رفح سيكون كارثيا
عربي ودولي: اشتباكات عنيفة في رفح وخان يونس
علوم وتقنية: في أيّ ذراع يجب حقن اللقاحات؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024