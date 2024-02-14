المؤتمرنت -

بن حبتور يلتقي محافظي حضرموت والمهرة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم محافظي حضرموت لقمان باراس والمهرة القعطبي علي الفرجي.



جرى خلال اللقاء الوقوف على مستجدات الأوضاع في المحافظتين الواقعتين تحت الاحتلال السعودي الإماراتي، سيما ما يتصل بنشاطهما وسعيهما لتكريس سيطرتهما على المحافظتين إضافة إلى استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمية فيهما وبقية المحافظات والمناطق المحتلة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة من التردي وانعكاس ذلك على زيادة معدلات الفقر في أوساط المواطنين.



وتناول اللقاء المشاريع التي ينفذها المحتل السعودي لإحكام سيطرته على حضرموت والمهرة لتنفيذ حلمه القديم الجديد بسلخ المحافظتين من هويتهما اليمنية من خلال عمله لتشكيل أطر سياسية موالية له بإسناد من رجال أعمال وشخصيات حضرمية تعمل لصالحه.



وندد اللقاء باستمرار الوجود الاحتلالي في المهرة وحضرموت وبقية المحافظات والمناطق والجزر المحتلة ونهجه الإجرامي الوحشي بحق المعارضين والمناهضين له ومليشياته العميلة الرخيصة.



وحيا أحرار المحافظات المحتلة بصورة عامة والمهرة بوجه خاص الذين يرفعون صوتهم في وجه المحتل السعودي الإماراتي ويقفون حجرة عثرة أمام تنفيذ مخططاته الخبيثة ومساعيه للنيل من وحدة اليمن وهويته وسيادته وسلامة أراضيه.



وأكد اللقاء دعم صنعاء لكافة الأحرار في تلك المحافظات وخياراتهم المشروعة في مواجهة المحتلين وطردهم وتطهيرها من دنسهم.