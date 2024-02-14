المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ العودي

بعث عضو المجلس السياسي الاعلى، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ قائد العودي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها الى القاضي أحمد قائد العودي، رئيس محكمة بني الحارث، وإخوانه، وكافة آل العودي، عبر الشيخ جابر الوهباني عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

