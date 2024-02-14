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أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان الأمريكي البريطاني مساء اليوم غاراته على محافظة الحديدة

عدوان جديد على الحديدة

المؤتمرنت -
عدوان جديد على الحديدة
واصل العدوان الأمريكي البريطاني مساء اليوم غاراته على محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمنى أن العدوان الأمريكي البريطاني، شن غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وغارتين على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني عاود استهداف منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بغارة واستهدف بغارة أخرى منطقة الجبانة بمدينة الحديدة، بعد أن استهدف الجبانة ورأس عيس بأربع غارات في وقت سابق اليوم.

وأكدت حكومة تصريف الأعمال في مؤتمر صحفي اليوم، أن إجمالي الغارات والصواريخ الأمريكية والبريطانية على اليمن بلغ 403 منها 203 غارة جوية.








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