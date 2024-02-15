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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 15 فبراير، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على المحافظات استهدفت مجالس العزاء والمزارع والورش والمنازل والمنشآت الخدمية

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 15 فبراير

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 15 فبراير
في مثل هذا اليوم 15 فبراير، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على المحافظات استهدفت مجالس العزاء والمزارع والورش والمنازل والمنشآت الخدمية وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

ففي 15 فبراير 2016، استشهد أربعة مزارعين في غارات شنها طيران العدوان استهدفت مزرعة في وادي سردود بمحافظة الحديدة، كما شن غارات على البوابة الغربية لمطار الحديدة وحي الجامعة .

وأصيب مواطنان وحدثت أضرار وخسائر مادية كبيرة جراء استهداف طيران العدوان ورشة مصنع إسمنت عمران.

وأصيب مواطن واحترقت سيارتان، جراء غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة الجعملة بمديرية مجز في محافظة صعدة، وشن سلسلة غارات على منطقتي الصوح والقمع بمديرية كتاف واستهدف سيارة مواطن بمنطقة بنلقم بمديرية رازح الحدودية إضافة إلى غارة استهدفت بئر ماء في منطقة آل فاضل بمديرية حيدان، وغارة على منزل مواطن بمنطقة مران في المديرية مديرية ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة العادي بالأعروش بمديرية خوﻻن في محافظة صنعاء، واستهدف بسلسلة غارات مناطق الصنانين ووادي غيلمه ونقيل بن غيلان وبران والمدارج ونقيل الصوفي في مديرية نهم ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن غارات على جبل السويدا في مديرية حيفان بمحافظة تعز، وغارتين على ميناء المخا ما أدى إلى أضرار في منشآته وغارتين على منطقة الحويمي بمديرية كرش في محافظة لحج أسفرت عن تضرر منازل ومزارع المواطنين.

وشن طيران العدوان غارات على منطقة عصر بأمانة العاصمة، وغارتين على منزل المواطن محمود الطويل بن حزيم بوادي الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب، أسفرت عن أضرار بليغة.

وشن الطيران المعادي سلسلة غارات استهدفت منازل المواطنين والمعالم والمباني الأثرية وأبراج الاتصالات في قلب مدينة كوكبان التاريخية بمحافظة المحويت ما أدى إلى تدميرها.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهدت ثماني نساء وأطفال وأصيبت عشر أخريات جراء غارة شنها طيران العدوان على مجلس عزاء في منزل المواطن محمد النكعي بمنطقة شراع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء.

وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب مستخدماً القنابل العنقودية، وثلاث غارات على مناطق أخرى بالمديرية، وأربع غارات على منطقة يختل بمديرية المخا وغارتين على معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز, وخمس غارات على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف في محافظة صعدة, وتعرضت منطقتا البقعة وآل الشيخ بمديرية منبه لقصف صاروخي سعودي، كما شن غارة على مزارع الجر بمديرية عبس وغارتين شرق مدينة ميدي في محافظة حجة.

وفي 15 فبراير 2018، استشهد مواطن وتضرر الطريق العام إثر غارة لطيران العدوان استهدفت كبري عين بمحيط مدينة صعدة، كما شن خمس غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية باقم، وغارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار خلفت جميعها أضراراً مادية ، وشن غارتين على مجازة في عسير.

واستهدف طيران العدوان بـ 12 غارة مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وشن غارتين على معسكر الأمن المركزي والتشريفات بمديرية صالة في محافظة تعز، وثلاث غارات على ورشة إصلاح سيارات بشارع الأدلة الجنائية بالعاصمة صنعاء.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، تزامنًا مع قصف مدفعي شنه الجيش السعودي على المديرية، كما شن الطيران غارة على الطريق العام بمديرية الظاهر، وأربع غارات علی ممتلكات المواطنين بمديرية باقم، وثلاث غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف.

وشن طيران العدوان 18 غارة على مديرية القفلة بمحافظة عمران.

وفي محافظة الحديدة، استهدف المرتزقة بمختلف الأسلحة الرشاشة مزارع ومنازل وممتلكات المواطنين في قرية الكوعي بمديرية الدريهمي، واستحدثوا تحصينات جديدة في منطقة كيلو ١٦ بالمديرية.

وفي 15 فبراير 2020، استشهد 32 مواطناً بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون ودمرت ثلاثة منازل وسيارة مواطن إثر ثماني غارات شنها طيران العدوان استهدفت تجمعاً لهم عند حطام طائرة من نوع تورنيدو أسقطتها الدفاعات الجوية بصاروخ أرض جو بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، كما شن ثلاث غارات على مديرية الغيل.

وقصف مرتزقة العدوان بأكثر من 13 قذيفة هاون شمال وشرق مديرية حيس في محافظة الحديدة، وبـ 15 قذيفة مدفعية منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفوا بالصواريخ الموجهة والمدفعية قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وبـ 15 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية منازل ومزارع المواطنين في قرى الجربة السفلى والعليا والمَنْقُم بالمديرية.

وأطلق المرتزقة أكثر من 30 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية على قريتي الشجن والجربة بمديرية الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان أربع غارات على مناطق متعددة من مديرية الظاهر وثلاث غارات على مديرية رازح في محافظة صعدة، مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين، فيما تعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

واستهدف طيران العدوان بـ11 غارة مديرية صرواح وبغارتين مديرية مدغل في محافظة مأرب، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.

وفي 15 فبراير 2022، اُستشهد ثلاثة مواطنين، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان شرق مديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران التجسسي أربع غارات على مديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية وقصفوا بـ 455 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وشن طيران العدوان تسع غارات على مديرية حرض في محافظة حجة وأربع غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، واستهدف بغارتين شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مناخة في محافظة صنعاء.

وشن الطيران المعادي غارة على مديرية الجوبة وثلاث غارات على مديريتي صرواح والوادي في محافظة مأرب، وغارتين على مديرية المطمة وغارتين على منطقتي اليتمة والظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.








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