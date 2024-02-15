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أكثر الكلمات تكرارا في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن / تحليل تقني المؤتمرنت - اعداد / جميل الجعدبي -

أكثر الكلمات تكرارا في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن / تحليل تقني

أكثر الكلمات تكرارا في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن / تحليل تقني قرابة 1.150 كلمة هي إجمالي كلمات محتوى إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التي قدمها الى مجلس الأمن الدولي يوم الابعاء 14 فبراير الجاري. وحسب تحليل تقني اجراه ( المؤتمرنت) فقد بلغ متوسط كلمات محتوى إحاطة المبعوث الأممي 16.4 كلمة لكل جملة، فيما بلغت كثافة المفردات: 0.605 وتصدرت كلمة اليمن قائمة أكثر كلمات المحتوى شيوعاً بعدد 17 كلمة، ثم كلمة ( المتحدة) في المركز الثاني بعدد 12 كلمة، وتساوت في المركز الثالث كلمتى ( اليمنيين/ الأطراف) برصيد 7 كلمات لكل منهما. وحسب نتائج التحليل التقني فقد تكررت كلمة (السلام) 6 مرّات، في المركز الرابع، يليها خامساً كلمات ( وقف / التصعيد/ الصراع / النار/ الوساطة / البحر/ الأحمر/ أنصار/ الله/ الأمم/ الطريق) التي تكررت 5 مرات لكل كلمة ومنفردة. وفي المركز السادس جاءت مفردات وكلمات (يمكن/ يجب/ لقد/ فإن / البلاد/ إتفاق) متكررة 3 مرات لكل مفردة وكلمة، فيما تكررت كلمة رواتب 3 مرات لتحل في المركز السابع لأكثر الكلمات شيوعا في محتوى إحاطة المبعوث الأممي الخاص باليمن الى مجلس الأمن .





















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