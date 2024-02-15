الخميس, 15-فبراير-2024 الساعة: 06:01 م - آخر تحديث: 05:43 م (43: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

الاحتلال يقتحم مجمع ناصر الطبي

المؤتمرنت -
الاحتلال يقتحم مجمع ناصر الطبي
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعدما فتح النار على أكثر من ألفين و600 نازح ومريض وكادر صحي موجودين في المستشفى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان إن "الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي ويحوله الى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه"، مضيفًا أنّ "الاحتلال يستهدف مقرّ الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي".

وأشار القدرة إلى أن "الاحتلال يجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية الى النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم تحت القصف والتهديد"، كما "طلب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي".

ويشن الاحتلال منذ 15 يوما سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: العلاقة بين السجائر الالكترونية ونبضات القلب
اقتصاد: تواصل أعمال المبادرة التسويقية بصنعاء
ملفات تفاعلية: أكثر الكلمات تكرارا في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن / تحليل تقني
رياضة: قائمة أعلى 10 لاعبين أجراً في 2024
ثقافة: اكتشاف بيضة من العصر الروماني
علوم وتقنية: 7 نصائح لتنشيط عقلك بسهولة
رياضة: باريس يعبر سوسيداد ويعزز حظوظه في التأهل
رياضة: لاتسيو يهزم بايرن في دوري أبطال أوروبا
فنون ومنوعات: كريستيانو رونالدو ضحية رامز جلال؟
أخبار: صنعاء ترد على منظمة: ادّعاءاتكم كاذبة
أخبار: منظّمة تحذّر من كارثة لا يمكن تصوّرها
أخبار: عدوان امريكي بريطاني جديد على الحديدة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ العودي
أخبار: بن حبتور يلتقي محافظي حضرموت والمهرة
اقتصاد: اختتام أعمال منتدى المستهلك المالي بصنعاء
أخبار: النواب يصوت على مشروع قانون جديد
أخبار: حصيلة عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر
علوم وتقنية: الشاي يبطئ الشيخوخة لدى البشر
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 28576
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 فبراير
عربي ودولي: زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تشيلي
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف مدينة الحديدة
رياضة: ريال مدريد يعود بالفوز من أرض لايبزيغ
رياضة: مانشستر سيتي يضرب كوبنهاغن بالثلاثة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024