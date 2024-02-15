المؤتمرنت -

الاحتلال يقتحم مجمع ناصر الطبي

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعدما فتح النار على أكثر من ألفين و600 نازح ومريض وكادر صحي موجودين في المستشفى.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان إن "الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي ويحوله الى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه"، مضيفًا أنّ "الاحتلال يستهدف مقرّ الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي".



وأشار القدرة إلى أن "الاحتلال يجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية الى النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم تحت القصف والتهديد"، كما "طلب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي".



ويشن الاحتلال منذ 15 يوما سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.