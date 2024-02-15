المؤتمرنت -

غرق سفينة تجارية



غرقت سفينة تجارية على متنها ستة من أفراد الطاقم صباح اليوم في بحر مرمرة جنوب اسطنبول، حسبما ذكرت السلطات التركية.



وقالت وزارة النقل التركية إن السفينة التجارية التي يبلغ طولها 69 مترا وتحمل بضائع جافة أصدرت إشارة استغاثة بعد وقت قصير من الساعة 06:30 (بالتوقيت المحلي ، 05:30 بالتوقيت اليوناني) أثناء قبالة جزيرة إمرالي ، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا قبالة ساحل اسطنبول.



ووفقا للسلطات، توقفت السفينة التجارية التي ترفع العلم التركي عن إرسال إشارة في الساعة 07:12 بالتوقيت المحلي.



وتم نشر ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل التركي في المنطقة، لكنها لم تتمكن من تحديد مكان السفينة. تم العثور على سترة نجاة فارغة في مكان قريب.

( وكالات)