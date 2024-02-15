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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت السفينة البريطانية "LYCAVITOS" أثناء إبحارها في خليج عدن

استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن

المؤتمرنت -
استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت السفينة البريطانية "LYCAVITOS" أثناء إبحارها في خليج عدن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن القوات البحرية استهدفت السفينة بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا للأشقاء الصامدين في قطاع غزة.

وأكدت الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية وضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن، بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على العدوان الأمريكي البريطاني وتأكيدا على الموقف العملي المساند للشعب الفلسطيني.

ودعت القوات المسلحة كافة الأحرار والشرفاء من أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية جادة نصرة للأشقاء في قطاع غزة ورفضا للإجرام الصهيوني المدعوم أمريكيا وبريطانيا.








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