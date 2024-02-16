المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 فبراير

في مثل هذا اليوم 16 فبراير، استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المدنيين العزل، وممتلكاتهم الخاصة والعامة في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير هائل.



ففي 16 فبراير 2016، استشهد ثلاثة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان سيارة في الخط العام بمديرية غمر في محافظة صعدة، كما شن أربع غارات على منازل المواطنين في منطقة بني ربيعة بمديرية رازح الحدودية مخلفاً دماراً كبيراً بالممتلكات العامة والخاصة.



وفي المحافظة نفسها، استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة اتصالات وكسارة بمنطقة الشط بمديرية سحار وبغارتين أخريين منطقة قحزة، وشن أيضاً سلسلة غارات على منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية وغارتين على منطقة مران بمديرية حيدان، وغارة على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية أحدثت دماراً كبيراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم .



واستشهد مواطن وزوجه في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في منطقة ملفاج بمديرية برط المراشي في محافظة الجوف.



واستشهد أربعة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين ودمر منزل المواطن نبيل شكوان في سلسلة غارات شنها طيران العدوان على منطقة شكوان بمديرية نهم في محافظة صنعاء، بينما أصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف الطيران منطقة الحنشات بالمديرية.



وشن الطيران المعادي غارات على منطقتي الدجرين ومسورة في المديرية نفسها، ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، كما دمر بغارة الاستراحة السياحية بمنطقة بني السياغ في مديرية الحيمة الداخلية، وشن ثلاث غارات على قاع التخراف بمديرية سنحان ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.



وأصيب ثلاثة مواطنين في غارتين شنهما طيران العدوان على منزل في مدينة ذوباب بمديرية باب المندب في محافظة تعز، كما شن خمس غارات على جبل الهتاري في مديرية حيفان ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل والمزارع والمرافق العامة، وانقطاع كامل لخدمة الاتصالات الأرضية.



واستهدف طيران العدوان كسارة مصنع إسمنت عمران ومستودعاً لبيع المواد الغذائية بشارع الستين في مدينة الحديدة ما أدى الى أضرار بليغة، وشن ثلاث غارات على شبكة اتصالات وخزان مياه منطقة دامغ بمديرية عبس في محافظة حجة، وخمس غارات على منطقتي النهدين والسبعين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قصف طيران العدوان بأربع غارات بقنابل عنقودية أحياء متفرقة في مدينة صعدة وما جاورها خلفت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وشن الطيران المعادي غارات على مديرية حريب القراميش وثلاث غارات على محلات تجارية بسوق صرواح وغارة على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، أسفرت عن أضرار كبيرة، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مناطق متفرقة في المديرية ومنازل المواطنين بمنطقة حريب نهم ما أدى إلى أضرار في الممتلكات.



وشن طيران العدوان 11 غارة على مديرية الخوخة، وغارة على منطقة الكثيب بمديرية الحالي في محافظة الحديدة وغارة على مديرية عتمة بمحافظة ذمار، وغارة على مديرية حرض في محافظة حجة.



وقصف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية سوق الاثنين ومنازل المواطنين بمديرية المتون في محافظة الجوف.



وفي 16 فبراير 2018، أصيب ثلاثة أطفال جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الشجيرة بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.



واستشهد وأصيب أربعة مواطنين بغارة شنها طيران العدوان على سيارة المواطن مصلح عبيد في منطقة العقران بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما شن ست غارات على مناطق متفرقة في المديرية.



واستشهد ستة مواطنين بينهم طفل جراء غارة شنها طيران العدوان على شاحنة بمديرية مقبنة في محافظة تعز.



طيران العدوان استهدف في محافظة صعدة بغارة منطقة الحجلة وبغارة أخرى منطقة الأزهور وبغارة ثالثة منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية، وشن غارة على منطقة آل صبحان في مديرية باقم، وغارة على مديرية سحار، وثلاث غارات على منطقتي الصوح والفرع بمديرية كتاف، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية ومنطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وشن طيران العدوان غارتين على مجازة في عسير وغارة على الشرفة في نجران، وغارة على مديرية حيران، و20 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد طفل وأصيبت امرأتان وطفل في غارة شنها طيران العدوان استهدفت منزلهم جنوب منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، كما شن غارتين على منطقة المزرق و13 غارة على مديرية كشر وغارتين على مديرية بكيل المير.



وفي محافظة الحديدة، أطلق المرتزقة 51 صاروخا و256 قذيفة، ونيران الأسلحة المختلفة على الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين، واستحدثوا تحصينات قتالية في عدة مناطق، وقصفوا بالمدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه فنادق الاتحاد والقمة والرفاهية ومستشفى الكويت ومدينة الشعب وجولة موبايل ومناطق متفرقة في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.



واستهدف المرتزقة شارع الخمسين وقرية الشيخ ومحل الشرف بكيلو 16 وشرق المطار، وقصفوا بـ25 صاروخ كاتيوشا وبالمعدلات الثقيلة والمتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



طيران العدوان شن غارتين على قانية بالبيضاء، وغارة على قاع الحقل في ذمار، وغارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، و15 غارة على القفلة بمحافظة عمران، وخمس غارات على منطقة البقع وغارتين على مديرية الظاهر وثلاث غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة، و17 غارة قبالة نجران، وغارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي 16 فبراير 2020، أًصيب سبعة مواطنين جراء قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة سبعة يوليو السكنية بمدينة الحديدة، كما قصفوا بالمدفعية والرشاشات المتوسطة منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، وبأكثر من 15 قذيفة هاون شمال وشرق حيس.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران ثلاث غارات على مديرية الظاهر الحدودية، وتعرضت مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، طال الطرق العامة ومزارع المواطنين.



وشن الطيران المعادي سبع غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب، وغارتين على مديرية حرض في محافظة حجة، وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ست غارات على مديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بـ 339 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق.



وفي 16 فبراير2022، استشهد عامل وأصيب اثنان جراء استهداف طيران العدوان حفار مياه في منطقة الصافية بمديرية المطمة في محافظة الجوف.



وأصيب ستة مواطنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيب طفلان بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة آل ذرية بمديرية سحار، وأصيب ثلاثة مواطنين، بقصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الدحلة في مديرية شدا الحدودية.



واستشهد ثلاثة مواطنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان شرق مديرية التحيتا في محافظة الحديدة، في حين شن الطيران التجسسي أربع غارات على مديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية وقصفوا بـ 455 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.



وشن الطيران المعادي سبع غارات على مديرية حرض وثلاث غارات على مديرية ميدي في محافظة حجة، وغارتين على شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مناخة في محافظة صنعاء، واستهدف بثلاث غارات مديرية صرواح وأربع غارات مديرية الوادي وبعشر غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب.