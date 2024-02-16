المؤتمرنت -

"مع غزة حتى النصر".. حشد مليوني بصنعاء

شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء اليوم، حشدا مليونيا في مسيرة "ساحاتنا جهاد.. ثابتون مع غزة حتى النصر".



ورددت الحشود في المسيرة التي شارك فيها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، هتافات البراءة من أعداء الأمة، ونددت بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والدول المطبعة مع الكيان الغاصب.



وأكدت أن ثلاثي الشر "أمريكا وبريطانيا وإسرائيل" لن يثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت والمبدئي في مناصرة الشعب الفلسطيني حتى تحرير الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



وطالبت الجماهير المحتشدة بتصعيد العمليات في البحرين الأحمر والعربي واستهداف السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، والاستمرار في منع السفن الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من المرور.. مؤكدة أن يمن الحكمة والإيمان لن يستسلم للطغيان، وأن أمريكا رأس الشر والإرهاب.



وأكدت الحشود في المسيرة المليونية، استمرار الخروج في المسيرات والمظاهرات، وكذا الاستعداد لمساندة الأشقاء في فلسطين.. منددة بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وحصار جائر من قبل الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وغربي.



وأكد بيان صادر عن المسيرة الاستمرار في المظاهرات والمسيرات والأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية، والثبات على الموقف الجهادي الإيماني دون كلل أو ملل، دعما وإسنادا ومشاركة للشعب الفلسطيني المظلوم في معركته المقدسة ضد العدو الصهيوني المجرم.



كما أكد الجهوزية العالية والتعبئة الجهادية الشاملة لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، على كل المستويات السياسية والعسكرية وتنفيذ العمليات النوعية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد ثلاثي الشر الصهيوني المجرم.



وبارك البيان العمليات النوعية والمتصاعدة لأبطال الجهاد والمقاومة في فلسطين، ولبنان والعراق، رغم الاستهداف الأمريكي لهم، والتي ولدت رعبا كبيرا في الوسط الصهيوني وجيشه المهزوم.



وأكد الدعم والإسناد لعمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، مباركا نجاح تلك العمليات وفشل العدو في مواجهتها.



ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم لأن يكون لهم موقف واضح وتحرك جاد للوقوف في وجه المؤامرة التي يسعى العدو الصهيوني وبدعم وإسناد أمريكي وغربي لاقتحام مدينة رفح التي تحوي معظم سكان غزة المهجرين.



وأشاد بمواقف الدول الرافضة للمشاركة في العدوان على الشعب اليمني وإسناد العدو الصهيوني وخصوصا الدول المطلة على البحر الأحمر رغم الضغوط الأمريكية عليها، وكذلك الدول التي لها صوت واضح ومعلن من العدوان على غزة والشعب اليمني.



كما دعا البيان الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى مواصلة العمل الفعال والمتنوع في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم نظرا لأهمية هذا السلاح الفعال على العدو.