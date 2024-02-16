المؤتمرنت -

الوهباني يعزي العقيد علي البحر بوفاة نجله

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى العقيد علي فيصل البحر، في وفاة نجله إبراهيم.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة للعقيد علي البحر واللواء فيصل البحر وجميع أفراد الأسرة وكافة آل البحر في هذا المصاب.



وابتهل إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".