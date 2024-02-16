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المؤتمر نت - وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، عدداً من الرسائل لتحالف العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني

المشاط لأمريكا: بدأتم الحرب لكن اليمن سينهيها

المؤتمرنت -
المشاط لأمريكا: بدأتم الحرب لكن اليمن سينهيها
وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى عدداً من الرسائل لتحالف العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني.

وقال الرئيس المشاط موجهاً خطابه لتحالف العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني بالقول "قرارنا ثابت، وأنت من بدأت ولكنك لست من سينهي الحرب".

ودعا المشاط خلال مشاركته في المسيرة المليونية اليوم، ثلاثي الشر الذي يعتدي على الأشقاء في غزة وفي أغلب البلدان الإسلامية، إلى وقف العدوان فوراً ورفع الحصار عن غزة، كون ذلك هو الحل والخيار الوحيد مهما قاموا بالعدوان أو التصعيد هنا أو هناك.

وجدد فخامة الرئيس، التأكيد على ثبات الموقف والقرار مهما كانت التحديات والنتائج.

وأضاف، "إنني في هذا المقام أقف موقف الافتخار والاعتزاز بموقف شعبنا اليمني العظيم بكل مساراته الرسمية والشعبية كما عهدناكم في جميع الساحات".

وتابع "إن هذا ليس غريبا عليكم، فأنتم أحفاد أباة الضيم، وهذا هو موقفنا الثابت الرسمي والشعبي، والذي ننطلق فيه تجاه أخوتنا المظلومين في غزة من منطلق إيماني وأخلاقي وقيمي ولا يمكن أن نتراجع عن هذا الموقف مهما كانت التحديات والنتائج".

وخاطب المشاط، القوات المسلحة اليمنية" أنتم تحفظون ماء وجه هذه الأمة المراق".. مؤكداً أن من يعتدي على اليمن سيتم مقابلته بالرد مهما كانت النتائج.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تنطلق في موقفها من منطلق الإسلام ومن نواميس العروبة بعد أن ضيعها الآخرون للأسف الشديد، معبّرًا عن شكره لأبناء الشعب اليمني العظيم على تحركه وخروجه الواسع وثباته على موقفه.








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