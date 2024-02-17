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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 17 فبراير شن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي غارات جوية وبرية على عدد من المحافظات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير المنازل والمنشآت الخدمية والطرق والجسور

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 فبراير

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 فبراير
في مثل هذا اليوم 17 فبراير شن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي غارات جوية وبرية على عدد من المحافظات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير المنازل والمنشآت الخدمية والطرق والجسور.

ففي 17 فبراير 2016، استشهد مواطن في غارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة في منطقة الجديد بمدينة ذوباب التابعة لمديرية باب المندب في محافظة تعز، فيما أصيب ثلاثة آخرين في غارة أخرى استهدفت منزلا ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأصيب ثلاثة مواطنين جراء غارات لطيران العدوان على منطقة الاعبوس بمديرية حيفان في المحافظة نفسها، كما أصيب مواطن في غارة استهدفت شاحنة في منطقة ذي سامر بالمديرية، وشن الطيران غارات أخرى على انحاء متفرقة من جبلي الهتاري والخراص في المديرية ما أدى إلى تدمير شبكة الاتصالات الأرضية وأضرار في أحد المساجد.

واستشهد مواطنان وأصيب خمسة آخرين واحترقت ثلاث سيارات وتضرر عدد من المنازل المجاورة، في عدة غارات شنها طيران العدوان على الطريق العام بمديرية منبه في محافظة صعدة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين، جراء غارة استهدفت سيارة في مديرية غمر الحدودية، وشن أيضاً ثلاث غارات استهدفت منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية أحدثت دماراً هائلاً بمنازل ومزارع وممتلكات المواطنين.

واستشهد رجل وزوجه إثر غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلهما بمنطقة ملفاج التابعة لمديرية برط المراشي في محافظة الجوف، كما شن ثلاث غارات على مديرية الغيل.

واستشهد 13 مواطناً وأصيب سبعة آخرين في غارات شنها طيران العدوان السعودي على ثلاثة منازل في وادي الملح بمديرية نهم في محافظة صنعاء، بينما استشهد ثلاثة مواطنين وتضرر عدد من المنازل، جراء غارة استهدفت سيارة على الطريق العام في بني حجيل بالمديرية، ودمر الطيران منزل أحد المواطنين في منطقة المدفون تدميراً كاملا.

وشن طيران العدوان خمس غارات على منطقة العطف التابعة لمديرية مجزر وأكثر من 20 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، ودمر بغارتين منزل الشيخ محمد بن سالم طعيمان بالمديرية، في حين قصف المرتزقة بـ 50 قذيفة مدفعية وصاروخ كاتيوشا منازل المواطنين بالمديرية.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دمر طيران العدوان بغارة منزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر بمديرية خولان في محافظة صنعاء.

طيران العدوان شن غارتين على منطقة الصوح في نجران، وغارة على مدارس العمري في مدينة ذباب بمحافظة تعز، وغارتين على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة من مديرية منبه في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.

وفي 17 فبراير 2018، استشهد وأصيب 18 مواطناً بينهم أطفال ونساء بغارتين لطيران العدوان استهدفتا سيارات مواطنين والمسعفين بمنطقة العقيق مديرية كتاف في محافظة صعدة، واستشهد المواطن محمد صالح عيظة وتضررت منازل المواطنين وممتلكاتهم جراء غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح، كما استهدف الطيران بخمس غارات منطقة طخية بمديرية مجز.

واستشهد مواطن ودمرت شاحنة نقل للمياه إثر سلسلة غارات شنها طيران العدوان استهدفت جسر وادي مور الرابط بين محافظتي حجة وعمران، كما شن 14 غارة على مديريتي حرض وميدي في حجة.

ودمر طيران العدوان بثلاث غارات أبراج الاتصالات في جبل شبام بمديرية مناخة في محافظة صنعاء، وأسفرت أيضاً عن تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وشن الطيران المعادي خمس غارات على مناطق المهاشمة وصحراء اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف خلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، دمر طيران العدوان بغارة منزل الشيخ صالح هادي صبر في منطقة غيلمة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

وأصيبت امرأة كبيرة في السن جراء تعرضها لأعيرة نارية أطلقها المرتزقة على شارع صدام بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة أحياء سكنية في منطقة 7 يوليو بمديرية الحالي، واستهدفوا بعدد من قذائف المدفعية مدينة الدريهمي.

وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وشن الطيران غارتين على مجازة في عسير.

وفي 17 فبراير 2020، ارتفعت حصيلة جريمة العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، إلى 35 شهيداً منهم 26 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى23 منهم 18 طفلا.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة وست غارات على مناطق متفرقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، مخلفا أضرارا كبيرة في منازل ومزارع المواطنين، واستهدف بغارتين مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بأكثر من 30 قذيفة مدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة منطقة الفازة بمديرية التحيتا، واستهدفوا منطقة الجبلية في المديرية بأكثر من 16 قذيفة مدفعية.

وقصف المرتزقة بـ60 قذيفة مدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة من مديرية حيس، وبـ 13 قذيفة هاون مناطق متفرقة شمال غرب المديرية.

كما قصف المرتزقة بالمدفعية مصنعاً للطوب وأحد الجسور جنوب مديرية حيس، وشارع الـ 50 بمدينة الحديدة ومنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

واستهدف المرتزقة بثماني قذائف مدفعية و 12 قذيفة هاون قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي، وقصفوا بأكثر من 25 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي ما أدى إلى خسائر في ممتلكات المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وشن الطيران المعادي أربع غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وفي 17 فبراير2022، أصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة الدحلة بمديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، بينما أصيب طفلان شقيقان نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة آل ذرية بمديرية سحار.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية ميدي وثماني غارات على منطقة بني حسن في مديرية عبس وثلاث غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، وعشر غارات على مديرية الجوبة وأربع غارات على مديرية الوادي وغارتين على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس، وقصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.








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