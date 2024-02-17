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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تستهدف سفينة بريطانية جديدة في البحر الأحمر

صنعاء تستهدف سفينة بريطانية جديدة في البحر الأحمر

المؤتمرنت -
صنعاء تستهدف سفينة بريطانية جديدة في البحر الأحمر
أعلنت القوات المسلحة، اليوم، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على الوطن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحرية، نفذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية (بولوكس POLLUX) في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأشار البيان إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوات المسلحة أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية دفاعاً عن اليمن، وتأكيداً على استمرار التضامنِ العمليِّ مع الشعب الفلسطيني.








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