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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ شايف صالح أحمد السباعي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ شايف السباعي

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ شايف السباعي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ شايف صالح أحمد السباعي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد مجيديع في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عبدالقادر صالح أحمد السباعي، والشيخ مجد شايف صالح السباعي وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد مشائخ مديرية خارف بمحافظة عمران، وأحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل السباعي في مديرية خارف محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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