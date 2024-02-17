المؤتمرنت -

الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان في اليمن

أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية، عن أول أيام شهر رمضان المبارك في اليمن لعام 2024م - 1445 هجرية.



وأكدت الجمعية في بيان تلقى المؤتمرنت نسخه منه، أن يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان، ويوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر/ أول شوال.



المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص البيان:



الجمعية الفلكية اليمنية تعلن: أول رمضان الاثنين 11/3

وأول شوال الأربعاء 10/4



يولد هلال رمضان للعام الهجري 1445 - 2024م، في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت اليمن الإقليمي من يوم الأحد 29 شعبان للعام الهجري 1445 الموافق 10/3/2024م، وفي الساعة السادسة والدقيقة الثامنة عشر مساءً تغيب الشمس في السواحل الغربية لليمن – وتحديداً في الأفق الغربي التاريخي لليمن – وسواحل الحديدة بالتعيين، (وفي الأثر إذا شوهد الهلال في الليث صامت عدن)، وبعد حوالي ثلاث عشرة دقيقة من مغرب شمس اليوم المذكور للاستطلاع يغيب هلال الشهر الجديد، وهذا يعني أن (مدة المكث – أي فارق الغروبين) هي موجبة وأيضاً كافية لأي وسائل تصوير حديثة – كما هو معتمد في (الاستطلاعات الحديثة) – مما يعني أن اليوم التالي، وهو يوم الاثنين 11/3/2024م هو غرة شهر رمضان لهذا العام الهجري الجديد 1445.



وفي يوم الاثنين 8/4/2024م يحدث الاقتران بين الشمس والقمر –وهو أيضاً المحاق- الذي بعده يولد هلال الشهر الجديد (شوال)- في الساعة التاسعة والدقيقة الحادية والعشرين مساءً بتوقيت اليمن الإقليمي أي أن ولادة الهلال للشهر الجديد ستكون بعد غروب الشمس بحوالي ثلاث ساعات تقريباً، وستكون مدة المكث – بين الغروبين- في هذه الحالة سالبة، وكقاعدة عامة حين تكون مدة المكث سالبة فإن من المستحيل أن يكون اليوم الثاني بداية للشهر الهجري الجديد وإنما يكون اليوم التالي (مكملاً) للشهر الجاري.



وكما سبق أن نشرنا سابقاً: أن هناك دائماً شرطان لدخول اليوم الأول للشهر الهجري الجديد، أولهما: أن تحدث ولادة الشهر الجديد – المحاق أو الاقتران للشمس والقمر- قبل غروب يوم الاستطلاع بوقت كافٍ.

وثانيهما: أن يغرب الهلال الجديد بعد غروب الشمس بعدة دقائق تكفي للرؤية البشرية أو لصورة حقيقة أمام عيوننا وبكامرات حديثة>



وفي هذا العام 1445 هجري/ 2024م، يكون بإذن الله سبحانه وتعالى عدد أيام شهر رمضان ثلاثون يوماً- (كاملاً): أوله الإثنين 11/3 وأخره الثلاثاء 9/4/2024م.



وكل عام وأنتم جميعاً في وافر الخير والصحة والسلامة.



المهندس: محمود إبراهيم الصغيري - رئيس الجمعية الفلكية اليمنية.

القاضي العلامة يحيى بن يحيى العنسي 0 أمين عام الجمعية.

الباحث الفلكي الأستاذ عدنان الشوافي - مدير العلاقات في الجمعية.



صادر عن الجمعية الفلكية اليمنية