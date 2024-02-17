المؤتمرنت -

بيان لوزارة الخارجية.. هذا ما جاء فيه

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها لممارسة أمريكا لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بما أسمته تصنيف المكون الوطني "أنصار الله" في قائمة الإرهاب الأمريكية.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن هذا الإجراء الأمريكي غير الشرعي وغير القانوني يفقدها الكثير من المصداقية لدى أغلب دول العالم.



وقال البيان "واشنطن هي من تمارس الإرهاب بحق الكثير من الدول، وآخرها دعم الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وراح ضحيته حتى اليوم أكثر من 28 ألف شهيد و68 ألف مصاب".. لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يحظى بدعم لا محدود سياسياً وعسكرياً ومادياً ولوجستياً من قبل أمريكا وحلفائها.



وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على ثبات واستمرار موقف صنعاء الأخلاقي والإنساني في فرض حصار بحري على الكيان الصهيوني واستهداف السفن المملوكة له أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، ومواصلة استهداف سفن دولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، حتى إنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون عراقيل.