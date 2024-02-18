المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 18 فبراير

في مثل هذا اليوم 18 فبراير، استشهد وأصيب عدد من المدنيين في جرائم يندى لها جبين الإنسانية ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات.



ففي 18 فبراير 2016، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين في غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة بيت العودي بمديرية السبرة في محافظة إب.



واستشهد مواطنان في غارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة محملة بالغاز بالطريق العام بعقبة برط العنان في مديرية برط بمحافظة الجوف.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقتي النهدين والسبعين بأمانة العاصمة، واستهدف بعدة غارات منطقتي وادي أحمد ودارس بمديرية بني الحارث أحد المنازل بمديرية التحرير بصاروخ يحمل منشورات ورقية ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.



ودمر الطيران المعادي بعدة غارات كسارة مصنع إسمنت عمران التي تقع في جبل المرحة المطل على المصنع ومدينة عمران، واستهدف بعدة غارات منطقة بني السياغ بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين .



طيران العدوان استهدف بثماني غارات سوق صرواح المركزي والمناطق المجاورة بمديرية صرواح في محافظة مأرب مخلفا أضرارا كبيرة في منازل المواطنين والمحلات التجارية وشن غارات بقنابل عنقودية منطقة الشريجة في محافظة لحج، ومنطقة المطار بمحافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين جراء قصف صاروخي شنه الجيش السعودي على منازل المواطنين ومزارعهم بمنطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على شبكة الإتصالات بمنطقة بني سويد بمديرية مجز ما أدى إلى تدميرها، وغارتين على منطقتي العطفين والعقيق بمديرية كتاف، خلفتا دماراً في ممتلكات ومزارع المواطنين.



طيران العدوان شن غارتين على منطقة ومدارس العمري في مدينة ذوباب، وغارة على قرية شبارة بعزلة النجيبة في مديرية المخا بمحافظة تعز.



وفي 18 فبراير 2028، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين في غارة شنها طيران العدوان على مزرعة أحد المواطنين بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



واستشهد مواطنان بغارتين لطيران العدوان استهدفتا سيارة المواطن مانع صالح آل سلامة في منطقة الخليطة بمديرية كتاف في محافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على ممتلكات المواطنين بالمديرية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين هناك.



كما شن الطيران المعادي ثماني على مديرية باقم وثلاث غارات على منطقة البقع وخمس غارات قبالة نجران.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية أفلح الشام وغارتين على مديرية حرض وثلاث غارات على مديرية كشر في محافظة حجة، وسبع غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء، وثلاث على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارة على مديرية ناطع في محافظة البيضاء.



وفي محافظة الحديدة، استهدف المرتزقة بمختلف الأسلحة المتوسطة قريتي الشجن والكوعي ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي وبالمدفعية والعيارات الرشاشة، أحياء متفرقة من مدينة الدريهمي، وأطلقوا 125 قذيفة، ونيران الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه المزارع والمنازل والأحياء السكنية في مناطق عديدة بالمحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية.



وفي 18 فبراير 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب وثلاث غارات على مديرية الغيل في محافظة الجوف.



وأطلق مرتزقة العدوان عشر قذائف مدفعية باتجاه حارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو السكنية في مدينة الحديدة، وقصفوا بأكثر من 30 قذيفة مدفعية وصاروخي كاتيوشا ومختلف الأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، واستهدفوا بـثماني قذائف مدفعية منطقة الفازة وشرق مدينة التحيتا.



واستحدثت جرافتان عسكريتان للمرتزقة تحصينات قتالية جديدة غرب الجبلية في مديرية التحيتا، وقصفوا بقذائف الهاون والرشاشات أماكن مختلفة في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وبصاروخي كاتيوشا مدينة الدريهمي، واستهدفوا منازل المواطنين بقرية الشجن بأكثر من 51 قذيفة مدفعية ومختلف أعيرة الرشاشات على ، كما استهدفوا بسبع قذائف مدفعية أطراف القرية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيبت امرأة بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منازل المواطنين في قرية الثيل بمديرية مستبأ في محافظة حجة.



طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي صرواح ومدغل وغارتين على مديرية ماهلية في محافظة مأرب، وغارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على مديرية الحزم في محافظة الجوف.



وشن الطيران التجسسي ست غارات على الفازة والتحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



وفي 18 فبراير 2022، اُستشهد وأصيب خمسة مواطنين وثلاثة مهاجرين أفارقة بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبّه في محافظة صعدة.



وشن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس، وأربع غارات على مديرية حرض وغارة على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة، وسبع غارات على مديريتي الجوبة والوادي، وغارتين على مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة المساجد بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء، وشن غارتين على الأجاشر قبالة نجران.