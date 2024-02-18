الأحد, 18-فبراير-2024 الساعة: 02:43 م - آخر تحديث: 02:11 م (11: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - برد وأمطار وغبار.. الأرصاد يحذر المواطنين في هذه المناطق

برد وأمطار وغبار.. الأرصاد يحذر المواطنين

المؤتمرنت -
برد وأمطار وغبار.. الأرصاد يحذر المواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء بادرة وهطول أمطار متفرقة وهبوب رياح معتدلة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين ٥ - ١٠ درجات مئوية.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، صنعاء، ذمار، إب، تعز والحديدة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 10-20 عقدة على الصحارى تثير الأتربة والغبار.

ويُحتمل كذلك هبوب رياح نشطة إلى نشطة جدا تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 8.5 في ذمار، 9 في عمران، 9.8 في صنعاء.

ونبه المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة حفاظاً على صحتهم.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة وعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وقاطني الصحارى خاصة كبار السن والأطفال والذين يعانون من الربو، من الأتربة العالقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: حماس تعتزم تعليق المفاوضات
أخبار: استهداف سفينة بريطانية جديدة في البحر الأحمر
أخبار: النواب يشيد بالتفاعل اليمني المليوني الداعم لفلسطين
فنون ومنوعات: تأثيرٌ مُخيف لـ"تيك توك" على المراهقين!
أخبار: 5 غارات أمريكية بريطانية جديدة على الحديدة
رياضة: برشلونة يهزم سيلتا فيغو بهدف قاتل
رياضة: التعادل يحسم قمة السيتي وتشيلسي
رياضة: تعادل مخيب ليوفنتوس أمام فيرونا
أخبار: بيان لوزارة الخارجية.. هذا ما جاء فيه
رياضة: آرسنال يدهس بيرنلي في البريميرليغ
رياضة: أتلتيكو يصعق لاس بالماس بخماسية
اقتصاد: "البنك العراقي" يبيع أكثر من مليار دولار
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ شايف السباعي
محافظات: اجتماع بصنعاء يناقش صيانة محطات الكهرباء
أخبار: صدور قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية لليمن
رياضة: ليفربول يهزم برينتفورد برباعية في البريميرليغ
عربي ودولي: 7060 معتقلاً فلسطينياً في الضفة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28858
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 فبراير
فنون ومنوعات: محمد رمضان لمتابع إسرائيلي: فلسطين حرة
عربي ودولي: هزة أرضية تضرب الجزائر
رياضة: إنتر يعزز صدارته برباعية في ساليرنيتانا
رياضة: فياريال ينجو بالتعادل أمام خيتافي
مجتمع مدني: أعراض غير واضحة لسرطان العين
أخبار: المشاط لأمريكا: بدأتم الحرب لكن اليمن سينهيها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024