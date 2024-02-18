المؤتمرنت -

برد وأمطار وغبار.. الأرصاد يحذر المواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء بادرة وهطول أمطار متفرقة وهبوب رياح معتدلة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين ٥ - ١٠ درجات مئوية.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، صنعاء، ذمار، إب، تعز والحديدة.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 10-20 عقدة على الصحارى تثير الأتربة والغبار.



ويُحتمل كذلك هبوب رياح نشطة إلى نشطة جدا تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 8.5 في ذمار، 9 في عمران، 9.8 في صنعاء.



ونبه المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة حفاظاً على صحتهم.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة وعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وقاطني الصحارى خاصة كبار السن والأطفال والذين يعانون من الربو، من الأتربة العالقة.