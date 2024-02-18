المؤتمرنت -

ثاني أكبر مستشفى في غزة "خرج عن الخدمة"

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الأحد، أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة".



وأشار القدرة إلى أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.



وقال: "خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة".



بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد حصار دام أكثر من أسبوع أعقبه غارات مستمرة.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريح نشره عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل لم تسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، رغم وصوله إلى المستشفى لإيصال الوقود.



وأشار إلى أن حوالي 200 مريض مازالوا في المستشفى، ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصا إلى النقل العاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية؛ مشددا على أن العلاج حق لكل مريض، مطالبا بتسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات.