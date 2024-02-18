المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل الخراز

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج / ناصر عبدربه الخراز، مديرية حريب، محافظة مأرب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ عبدالله ناصر الخراز، وإخوانه، وكافه ال الخراز، بمديرية حريب محافظة مأرب، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.



سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".