المؤتمرنت -

الوهباني يعزي العقيد الشراعي بوفاة نجله

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى العقيد الركن / مطهر علي عبدالقادر الشراعي، مساعد مدير عام شرطة محافظة الحديدة، في وفاة نجله هشام



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة للعقيد الشراعي وجميع أفراد الأسرة وكافة آل الشراعي في هذا المصاب.



وابتهل إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

