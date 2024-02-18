أخبار

توجيهات رئاسية بتوزيع إسطوانات الغاز مجاناً المؤتمرنت -

توجيهات رئاسية بتوزيع إسطوانات الغاز مجاناً

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الشركة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار التمويني لمادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء والمحافظات.



وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وجه الرئيس المشاط، الشركة بتوزيع أسطوانات الغاز لأسر الشهداء مجانا بالتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء وكذلك للأسر الفقيرة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.



















Tweet تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر