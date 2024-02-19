الإثنين, 19-فبراير-2024 الساعة: 01:24 ص - آخر تحديث: 12:33 ص (33: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات جنوبي القطاع

صحة غزة: إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر

المؤتمرنت -
صحة غزة: إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب مساء الأحد، إنه "بجهود متواصلة من منظمة الصحة العالمية، تم إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات جنوب قطاع غزة، منهم 5 مرضى غسيل كلى و3 حالات عناية مركزة".

وأضافت، أن الجهود ما تزال مستمرة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإخلاء جميع المرضى من أجل إنقاذ حياتهم بعد توقف المولدات الكهربائية والأكسجين وعدم توفر الإمكانيات الطبية والبشرية المطلوبة.

وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي "ثاني أكبر" مستشفى في قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية وأخرجته عن الخدمة، وأن 150 مريضاً لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر دون رعاية طبية، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وأعلن القدرة استشهاد 8 مرضى في المستشفى بسبب توقف الأكسجين منذ 3 أيام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: هكذا سيظهر "قمر الثلج" في 24 فبراير!
رياضة: يونايتد يهزم لوتون تاون في البريميرليغ
رياضة: بايرن ميونخ يسقط أمام بوخوم
رياضة: روما يواصل انتصاراته بالدورى الإيطالى
عربي ودولي: ثلاثة أرباع سكان غزة يشربون مياها ملوثة
مجتمع مدني: 5 أمراض خطيرة لجفاف الفم
محافظات: إتلاف 600 كيلو من الأسماك في صنعاء
عربي ودولي: عاجل.. احتراق سفينة بحرية إسرائيلية
علوم وتقنية: طبيبة تحذر من تبريد هذه الأطعمة
رياضة: ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فايكانو
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الخراز
أخبار: النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات
أخبار: العيدروس يوّجه رسالة بشأن التصعيد في رفح
أخبار: ثاني أكبر مستشفى في غزة "خرج عن الخدمة"
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28985
أخبار: برد وأمطار وغبار.. الأرصاد يحذر المواطنين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 18 فبراير
عربي ودولي: حماس تعتزم تعليق المفاوضات
أخبار: استعدّوا للأمطار.. واحذروا البرد والسّيول
أخبار: الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان
أخبار: استهداف سفينة بريطانية جديدة في البحر الأحمر
أخبار: النواب يشيد بالتفاعل اليمني المليوني الداعم لفلسطين
فنون ومنوعات: تأثيرٌ مُخيف لـ"تيك توك" على المراهقين!
أخبار: 5 غارات أمريكية بريطانية جديدة على الحديدة
رياضة: برشلونة يهزم سيلتا فيغو بهدف قاتل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024