المؤتمرنت -

صحة غزة: إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات جنوبي القطاع.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب مساء الأحد، إنه "بجهود متواصلة من منظمة الصحة العالمية، تم إجلاء 14 مريضاً من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات جنوب قطاع غزة، منهم 5 مرضى غسيل كلى و3 حالات عناية مركزة".



وأضافت، أن الجهود ما تزال مستمرة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإخلاء جميع المرضى من أجل إنقاذ حياتهم بعد توقف المولدات الكهربائية والأكسجين وعدم توفر الإمكانيات الطبية والبشرية المطلوبة.



وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي "ثاني أكبر" مستشفى في قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية وأخرجته عن الخدمة، وأن 150 مريضاً لا يستطيعون الحركة داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر دون رعاية طبية، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.



وأعلن القدرة استشهاد 8 مرضى في المستشفى بسبب توقف الأكسجين منذ 3 أيام.