الإثنين, 19-فبراير-2024 الساعة: 02:55 ص - آخر تحديث: 01:57 ص (57: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
محور المقاومة العربية الإسلامية.. الضمان الوحيد لعدم ضياع فلسطين كما ضاعت الأندلس
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - استمرار التطورات في مسرح العمليات .. بيان هام مرتقب للقوات المسلحة اليمنية

استمرار التطورات في مسرح العمليات .. بيان هام مرتقب للقوات المسلحة اليمنية

المؤتمرنت -
استمرار التطورات في مسرح العمليات .. بيان هام مرتقب للقوات المسلحة اليمنية
اعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري عن بيان مرتقب وصفته بالمهم
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن البيان المرتقب سيعلن صباح اليوم الاثنين

مشيرا الى استمرار التطورات والمستجدات في مسرح العمليات العسكرية

واوضح العميد سريع على حسابه يموقع (x) :"نظرا للتطورات والمستجدات المستمرة في مسرح العمليات العسكرية فإن البيان المرتقب للقوات المسلحة اليمنية سيكون صباح اليوم الاثنين إن شاء الله".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: هكذا سيظهر "قمر الثلج" في 24 فبراير!
رياضة: يونايتد يهزم لوتون تاون في البريميرليغ
رياضة: بايرن ميونخ يسقط أمام بوخوم
رياضة: روما يواصل انتصاراته بالدورى الإيطالى
عربي ودولي: ثلاثة أرباع سكان غزة يشربون مياها ملوثة
مجتمع مدني: 5 أمراض خطيرة لجفاف الفم
محافظات: إتلاف 600 كيلو من الأسماك في صنعاء
عربي ودولي: عاجل.. احتراق سفينة بحرية إسرائيلية
علوم وتقنية: طبيبة تحذر من تبريد هذه الأطعمة
أخبار: ترتيبات لعقد مؤتمر خاص بالقضية الفلسطينية
رياضة: ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فايكانو
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الخراز
أخبار: النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات
أخبار: العيدروس يوّجه رسالة بشأن التصعيد في رفح
أخبار: ثاني أكبر مستشفى في غزة "خرج عن الخدمة"
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28985
أخبار: برد وأمطار وغبار.. الأرصاد يحذر المواطنين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 18 فبراير
عربي ودولي: حماس تعتزم تعليق المفاوضات
أخبار: استعدّوا للأمطار.. واحذروا البرد والسّيول
أخبار: الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان
أخبار: استهداف سفينة بريطانية جديدة في البحر الأحمر
أخبار: النواب يشيد بالتفاعل اليمني المليوني الداعم لفلسطين
فنون ومنوعات: تأثيرٌ مُخيف لـ"تيك توك" على المراهقين!
أخبار: 5 غارات أمريكية بريطانية جديدة على الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024