المؤتمرنت -

استمرار التطورات في مسرح العمليات .. بيان هام مرتقب للقوات المسلحة اليمنية

اعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري عن بيان مرتقب وصفته بالمهم

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن البيان المرتقب سيعلن صباح اليوم الاثنين



مشيرا الى استمرار التطورات والمستجدات في مسرح العمليات العسكرية



واوضح العميد سريع على حسابه يموقع (x) :"نظرا للتطورات والمستجدات المستمرة في مسرح العمليات العسكرية فإن البيان المرتقب للقوات المسلحة اليمنية سيكون صباح اليوم الاثنين إن شاء الله".