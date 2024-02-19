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المؤتمر نت - استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية

السياسي الأعلى يشيد بإنجازات القوات المسلحة

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى يشيد بإنجازات القوات المسلحة
استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي الاجتماع أشاد المجلس بإنجازات القوات المسلحة اليمنية والعمليات العسكرية الناجحة التي تقوم بها لمساندة فلسطين في ظل الزخم الشعبي الواسع من قبل أبناء محافظات الجمهورية المؤيدة للعمليات.

وأطلع فخامة الرئيس المشاط أعضاء المجلس على المستجدات العسكرية والسياسية والاتصالات والرسائل التي تتلقاها الجمهورية اليمنية بخصوص موقفها الثابت والمبدئي والإنساني والديني لمناصرة أبناء الشعب الفلسطيني، وأبناء قطاع غزة، وعدد من المواضيع ذات العلاقة.

وجدد المجلس السياسي الأعلى، التأكيد على أن موقف الجمهورية اليمنية ثابت ولن تتراجع عنه حتى وقف العدوان الصهيوني على أبناء غزة ورفع الحصار وإدخال الدواء والغذاء لهم.

وأكد المجلس أن الجمهورية اليمنية تمضي في إطار تثبيت قاعدة المعاملة بالمثل مع الدول المعادية لليمن، وأنها تعمل وفقاً للقانون الدولي وأن قرار تصنيف الدول المعادية ومركز تنسيق العمليات الإنسانية يأتي في هذا السياق.

وأشاد بموقف الدول المشاطئة الذي لم ينجر خلف التوجهات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.

وتطرق الاجتماع إلى التفهم الواسع من قبل المجتمع الدولي لقرارات اليمن التي اتخذها دفاعاً عن النفس تجاه العدوان والغطرسة من ثلاثي الشر "أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني"، ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة في ظل استمرار جرائم الإبادة الصهيونية بحقهم.

وأثنى الاجتماع على التفاعل الجماهيري الواسع للشعب اليمني بالمسيرات الأسبوعية التي لم تنقطع نصرة وتأييداً لفلسطين وتعبر عن الهوية الإيمانية وأصالة الشعب اليمني وتفاعله مع قضايا الأمة.

ودعا الاجتماع كافة أبناء الشعب اليمني إلى استمرار الخروج الأسبوعي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، لما له من تأثير كبير على الأعداء وإفشال مؤامراتهم ومخططاتهم.

وجدد المجلس التأكيد على استعداده لتنفيذ مبادرة مأرب المتمثلة بالنقاط التسع التي قدمها قائد الثورة سماحة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ومبادرة فخامة الرئيس مهدي المشاط المتعلقة بمحافظة تعز بكافة نقاطها، باعتبار أن المبادرتين هدفهما التأمين الفعلي لانتقال حركة المواطنين وتخفيف معاناتهم.








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