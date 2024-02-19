المؤتمرنت -

استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ استهدفتْ من خلالِهما سفينتينِ أمريكيتينِ في خليجِ عدن، الأولى "سي تشامبيون Sea champion" والأخرى "نافيس فورتونا Navis Fortuna ".



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن عملية الاستهداف تمت بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرة، وذلك إنتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزةَ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.



وأشار البيان إلى أن إجماليُّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ خلالَ الـ 24 ساعةً الماضيةَ بلغ أربعَ عمليات، الأولى استهدفت سفينةً بريطانيةً وأسفرتِ العمليةُ عن إغراقِها بشكلٍ كاملٍ، والعمليةُ الثانيةُ استهدفتِ الطائرةَ الأمريكيةَ"MQ9 في أجواءِ محافظةِ الحديدة، فيما العمليتينِ الأخيرتينِ استهدفتا سفينتين أمريكيتين.



وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ "حقَّها الكاملَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ دفاعاً عن شعبِنا وبلدِنا وأمتِنا وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وأن عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ستكونُ متصاعدةً ولن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".

