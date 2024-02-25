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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 25 فبراير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية والمزارع والطرق في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير في الممتلكات

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 فبراير

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 فبراير
في مثل هذا اليوم 25 فبراير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية والمزارع والطرق في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير في الممتلكات العامة والخاصة في جرائم حرب مكتملة الأركان.

ففي 25 فبراير 2016، استشهد المواطن محمد الإبي وأصيب أربعة آخرين بينهم امرأة وطفل جراء غارات شنها طيران العدوان على منزلهم في منطقة بيت معياد بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وأدت أيضاً إلى أضرار بليغة في المنازل المجاورة، كما شن سلسلة غارات على مناطق عطان والنهدين والسبعين واستهدف بغارة أخرى منطقة سعوان بمديرية آزال شرق العاصمة وألحق أضراراً بليغة بمنازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة.

واستشهد أربعة مدنيين وأصيب أربعة آخرين وتضرر العديد من المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.في غارتين شنهما طيران العدوان على مديرية دمنة خدير في محافظة تعز، واستهدفت طائرة بدون طيار بغارات منطقة الكينعية بالمديرية، كما شن الطيران الحربي غارة على مديرية حيفان في تعز، وثلاث غارات على منطقة الشريجة بمحافظة لحج.

وأصيبت امرأتان وفقدت طفلة ودمرت منازل وممتلكات المواطنين، إثر غارة لطيران العدوان استهدفت منزل مواطن في منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان أكثر من 40 غارة على مناطق ملح وبني شكوان والفرضة بمديرية نهم في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، واستهدف بثلاث غارات وادي النوع وبغارتين منطقة الغدو بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

وشنت طائرات الأباتشي أربع غارات على مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من سيارات المواطنين، فيما شن الطيران الحربي غارتين على منطقة الجبانة شمال غرب مدينة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد خمسة أطفال جراء غارة شنها طيران العدوان على منطقة المحبش في مفرق المخا بمحافظة تعز، كما استهدف بغارة مزرعة للأبقار بالمنطقة، وشن ست غارات على مديرية موزع وأربع غارات على منطقة ومدارس العمري بمديرية ذوباب، وأربع غارات على جبل النار بمديرية المخا مستخدما قنابل عنقودية في ثلاث غارات منها.

واستشهد مواطنان وأصيب تسعة آخرين من النساء والأطفال جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في منطقة حيفان بمديرية عتمة في محافظة ذمار.

واستهدف الطيران المعادي منطقة قوبرة في مديرية نهم ومنطقة الرجو بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، ما أدى إلى حدوث أضرار بليغة في منازل المواطنين، وشن غارتين على مزارع المواطنين بمديرية صرواح وغارة على مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب خلفت أضرارا فيها، بينما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة في صرواح.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وخمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على جبل مندبة في مديرية باقم بمحافظة صعدة وغارتين على جبل ثيا بالربوعة في عسير.

وفي 25 فبراير 2018، استشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، كما تعرضت مديرية غمر لقصف مماثل أدى إلى تضرر منازل ومزارع المواطنين.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية باقم في المحافظة نفسها، وغارة على موقع الشرفة في نجران، وست غارات على مديرية الصلو في محافظة تعز، وخمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد المواطن عبدالباري صالح ربيح وأصيب ثلاثة آخرين وتضررت المنازل والمزارع إثر قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان على منازل ومزارع المواطنين بقرية بني ربيح بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب.

واستشهد مواطن بقصف مكثف لمرتزقة العدوان بالأسلحة الرشاشة استهدف غرب مديرية حيس في محافظة الحديدة، كما قصفوا بالرشاشات المتوسطة مدينة الشباب في شارع الـ 90 بمدينة الحديدة واستهدفوا بشكل مكثف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة حارة الضبياني وشارع الخمسين وفندقي الاتحاد والقمة بالمدينة.

وأطلق المرتزقة أكثر من 25 قذيفة مدفعية وقصفوا بالمعدلات الرشاشة أماكن متفرقة من مديرية التحيتا، واستهدفوا بالأسلحة المتوسطة جنوب قرية الخباتية وشرق قرية الكوعي في مديرية الدريهمي، كما نفذوا عملية تمشيط شرق المديرية.

وقصف المرتزقة بعشرات قذائف المدفعية والرشاشات المختلفة باتجاه قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو 16، وأطلقوا أكثر من 47 قذيفة مدفعية على مدينة الدريهمي.

وشن الطيران المعادي غارة على مدرسة السودة وأخرى على قلعة موسى في منطقة بني شهر بمديرية كشر، وغارتين على مدينة حرض في محافظة حجة، وغارة على مزرعة مواطن في قرية الدهينة بمنطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم و 12 غارة على وادي آل ابو جبارة والبقع بمديرية كتاف، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديريتي منبه وباقم الحدوديتين.

وفي 25 فبراير 2020، أصيب طفل ونفق عدد من الأبقار وتضررت منازل المواطنين نتيجة قصف دبابات ومدافع المرتزقة على قرية المنقم بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، كما تضرر منزل أحد المواطنين في قرية الجربة العليا بالمديرية نتيجة القصف المدفعي المكثف للمرتزقة، واستهدفوا أماكن متفرقة من منطقة كيلو 16 بـ 25 قذيفة مدفعية وسبع قذائف هاون.

وقصف المرتزقة بقذيفتي هاون مدينة الحديدة، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية شرق مدينة الشباب في شارع الـ90 بالمدينة، واستهدفوا بأكثر من 25 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات المواطنين في المنطقة نفسها، كما استهدفوا بالرشاشات المختلفة وبأكثر من 24 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية في المديرية.

واستهدف طيران العدوان بغارتين عددا من الآليات والمعدات التابعة لشركة للتنقيب عن الذهب في جبل صلب بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما شن غارتين على مناطق أخرى بالمديرية، وغارتين على مديرية مجزر في محافظة مأرب، وغارة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وغارة على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد المواطن ماطر أحمد علي بقصف مدفعي سعودي استهدف منزله في منطقة غور المشوات بمديرية غمر الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

وشن طيران العدوان ست غارات على مديريتي صرواح ومدغل وغارة على مديرية مجزر في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي 13 غارة على مديرية حيس ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وقصفوا بـ 532 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 25 فبراير 2022، استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، كما استشهد مواطن آخر بقصف مماثل على منطقة آل ثابت بمديرية قطابر فيما استشهد مهاجر أفريقي وأصيب سبعة مدنيين، بينهم أربعة مهاجرين أفارقة، بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبّه الحدودية.

واستشهد مواطن باستهداف سيارته من قبل طائرة تجسسية للعدوان في الطريق الرابط بين مدينة شفر بمحافظة حجة وسوق خميس الواعظات في محافظة الحديدة.

وقصف المرتزقة بـ 127 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة واستحدثوا سبعة تحصينات في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فيما شن الطيران التجسسي غارتين على مديريتي حيس والزهرة.

وشن طيران العدوان غارة على مدخل سوق خميس مستبأ، وست غارات على مديرية عبس و15 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف بسبع غارات مديريتي الجوبة والوادي في محافظة مأرب.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة اللبنات بصحراء الحزم وغارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارتين على الأجاشر قبالة نجران.








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