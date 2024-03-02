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أخبار
المؤتمر نت - كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، عن مصير عددٍ من الأسرى الإسرائيليين

أحدهم صديق مقرّب لنتنياهو.. أبو عبيدة يعلن مقتل 7 أسرى

المؤتمرنت -
أحدهم صديق مقرّب لنتنياهو.. أبو عبيدة يعلن مقتل 7 أسرى
كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، عن مصير عددٍ من الأسرى الإسرائيليين.

وقال أبو عبيدة، في بيانٍ مقتضب، إنّه سبق أن أعلنت المقاومة انقطاع الاتصال مع المجاهدين الذين يحرسون عدداً من أسرى العدو في قطاع غزة، مرجّحاً أنّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف أنّه بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، تأكد لكتائب القسّام استشهاد عدد من مجاهديها، ومقتل سبعة من أسرى العدوّ في القطاع نتيجة القصف الصهيونيّ، مورداً أنّ من الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم القصف: حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر.

وبيّن أبو عبيدة أنّ المقاومة ستعلن لاحقاً عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هوياتهم.

وأكّد أن عدد أسرى الاحتلال الذين قُتلوا نتيجة العمليات العسكرية لـ"جيش" الاحتلال في قطاعِ غزة قد يتجاوز 70 أسيراً، مضيفاً أنّ المقاومة حرصت طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، في مقابل وضوح تعمّد قيادة الاحتلال قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.

وشدّد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام أنّ "الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو نفس الثمن الذي كنّا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".

في السياق ذاته، قال مصدر قيادي بالقسام، إن أحد الأسرى القتلى الذين أعلنا عنهم اليوم صديق مقرب لنتنياهو حسب اعترافاته أثناء الاحتجاز.

وفي وقت لاحق، كشفت كتائب القسام أن الأسير الذي قتل في قصف الاحتلال على قطاع غزة "يورام إتاك ميتزجر" هو الصديق المقرب من نتنياهو.









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