المؤتمرنت -

بن حبتور يدشن موسم التشجير للعام الجاري

دشن رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم، موسم التشجير للعام الجاري على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات، والذي سيتم خلاله زراعة نحو مليوني شتلة بُن.



حيث قام رئيس الحكومة ومعه نائبه لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، ووزيري الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال، المهندس عبدالملك الثور، والمياه والبيئة، المهندس عبدالرقيب الشرماني، ومستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى -رئيس لجنة نصرة الأقصى- العلامة محمد مفتاح، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وتسويق البُن، مانع العسل، بزراعة عدد من الأشجار في ساحة مجلس الوزراء ايذانا بتدشين الموسم.



وقال رئيس الوزراء في تصريح إعلامي عقب التدشين "سررنا صباح هذا اليوم بمشاركة جماهير شعبنا تدشين الموسم الزراعي كتقليد سنوي، والذي يركز هذا العام على زراعة أشجار البن، التي تعد رمزًا من رموز اليمن، والإنتاج الزراعي".



وأثنى على جهود وزارة الزراعة والري التي استطاعت منذ بدء العدوان على اليمن أن تهيئ المناخات في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة لانطلاق هذا الموسم وتنمية زراعة البن سنة إثر أخرى، منوها بانه وفي إطار تشجيع الحكومة لتنمية هذا المحصول النقدي جرى غرس قرابة 13 مليون شتلة، وزاد الانتاج السنوي إلى ما يقارب 20 ألف طنا، يتم تصدير 13 ألف طن منها إلى الخارج.



وأكد أهمية محصول البن كمحصول نقدي يدر للمجتمع والدولة عملات صعبة سيما في ظل منافسته الكبيرة وجودته العالية التي أهلته لحصد أعلى الأرقام؛ حيث وصل سعر الكيلو جرام منه إلى 50 دولار.



وأفاد بن حبتور بأن ذلك يعتبر مكتسبًا لكل الفلاحين في اليمن ومكسبا للمسؤولين في وزارتي الزراعة والمياه والحكومة وكل الجهات المسئولة على مستوى الوطن، الذين ناصروا وساهموا بشكل مباشر في إعادة إحياء هذه الشجرة، التي كانت ولا زالت وستظل رمزا من رموز اليمن العظيم.