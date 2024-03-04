المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 4 مارس

في مثل هذا اليوم 4 مارس استشهد وأصيب عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال جراء غارات للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المحافظات.



ففي 4 مارس 2016، استشهدت امرأة مسنة إثر ست غارات شنها طيران العدوان على شعب عقبة النيل بمديرية برط العنان في محافظة الجوف، كما شن أربع غارات على منطقة الغيب بالمديرية نفسها.



وأصيبت امرأة في غارة لطيران العدوان على منطقة عزان بمديرية ذوباب في محافظة تعز.



ودمر طيران العدوان بغارتين مزرعة دجاج في منطقة حافد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، واستهدف بغارتين منطقة ملح في مديرية نهم وبغارة جبل الصمع في مديرية أرحب ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين ومراعي الأغنام.



وشن الطيران المعادي غارات على مديرية حريب بيحان ومنطقة الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف شاحنات لنقل المياه بمنطقة الزيح في محافظة حجة، ومزارع بمديرية الوهبية في محافظة البيضاء، وشن غارة على مديرية الشريجة في محافظة لحج.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد أربعة مواطنين وجرح ستة آخرين جراء غارتين شنهما طيران العدوان على كسارة أحجار بجبل المرحة المطل على مصنع اسمنت عمران.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة العقبة أسفل مران بمديرية حيدان وأربع غارات على محيط مدينة صعدة، وثلاث غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار إحداها عنقودية، وغارتين على منطقة الأمارة بمديرية كتاف وسبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر إحداها عنقودية وغارة على منطقة مندبة بمديرية باقم خلفت أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات ومزارع المواطنين فيما استهدف قصف مدفعي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء، وخمس غارات على منطقة قطبين، وثماني غارات على منطقة رمادة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارتين على جسر الهاملي في مفرق المخا، وعشر غارات على مدارس العمري، وغارة على منطقة حوزان بمديرية ذوباب، وغارتين على منطقة النجيبة بمديرية المخا في محافظة تعز.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران المعادي غارة على مفرق الكدن والضحي، وست غارات على مديريات الخوخة والجراحي والضحي والمنصورية، فيما شنت طائرة بدون طيار غارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.



وشن مرتزقة العدوان قصفاً بصواريخ الكاتيوشا على مديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف الطيران المديرية بثلاث غارات، وشن غارتين على منطقة الساقية وأطراف مديرية الغيل في محافظة الجوف.



وفي 4 مارس 2018، استشهدت امرأة وأصيبت ابنتها إثر عشر غارات شنها طيران العدوان على الجبل الأسود وجبل عيبان بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء.



وأصيب طفل ودمر منزل مواطن بغارة لطيران العدوان على منطقة غمار بمديرية رازح في محافظة صعدة، كما شن غارة على منطقة شعيب بالمديرية وغارتين على منطقة آل مجدع وغارة على منطقة الثعبان بمديرية باقم، وغارتين على منطقة العشة بمديرية سحار، وغارة على منطقة مران بمديرية حيدان وغارة على منطقة طخية بمديرية مجز.



وفي المحافظة نفسها أيضاً شن الطيران أربع غارات على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، فيما تعرضت مناطق أسفل جبل مران بمديرية حيدان والمناطق الغربية بمديرية منبه ومناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وغارتين على موقع الشبكة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب آخر برصاص قناصة مرتزقة العدوان في عزلة الضبا بمديرية الصلو في محافظة تعز.



واستشهد مواطن وأصيب آخر بقصف مدفعي مكثف للمرتزقة استهدف مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة وأسفر أيضاً عن تدمير منزلين ومسجد ومركز صحي كما أصيب مواطن بنيران المرتزقة بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا.



واستهدف المرتزقة مزارع وممتلكات المواطنين في قريتي الكوعي والشجن بالدريهمي بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة، وأطلقوا أكثر من 15 قذيفة مدفعية على مناطق متفرقة في كيلو 16، وقصفوا بالعيارات الرشاشة باتجاه فندقي الواحة والاتحاد ومناطق متفرقة في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.



وقصف الجيش السعودي في محافظة صعدة بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية مناطق متفرقة بمديرية رازح ومناطق متفرقة بمديرية الظاهر، وشن الطيران غارتين على منطقة غافرة بالمديرية.



وأطلق المرتزقة منذ مطلع مارس 55 صاروخا و532 قذيفة و313 عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة و44 عملية تعزيز وثلاث عمليات استحداث تحصينات وخنادق ومتارس في عدة محافظات.



وشن الطيران المعادي 19 غارة على مديرية كتاف و10 غارات على مديرية باقم و11 غارة على مديرية رازح وغارتين على منطقة البقع وغارة على منطقة الملاحيظ وغارة على الظاهر وغارة على همدان بصعدة، وست غارات على مديرية كشر وغارتين على مديرية حرض وغارة على وادي مور في محافظة حجة، وسبع غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارتين على البرح وغارة على حمير بمديرية مقبنة في محافظة تعز.



وفي 4 مارس 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة مدام بمديرية همدان في محافظة صنعاء.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.



وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا واعتدوا على رقابة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفوا منزل مواطن في مديرية حيس بالمدفعية، وقصفوا بكثافة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من المديرية، وبأكثر من 18 قذيفة هاون أماكن متفرقة من حيس ومدينة الدريهمي، وبالمدفعية والرشاشات المختلفة قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد طفلان وأصيب عشرة آخرين بقصف لمرتزقة العدوان بقذائف الهاون استهدف الأحياء السكنية في منطقة الجملة بمديرية صالة في محافظة تعز، وأدى إلى أضرار في منازل وممتلكات المواطنين.



وأصيب ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا في محافظة صعدة.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 343 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.



وشن الطيران التجسسي ثلاث غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا ومديرية الدريهمي في الحديدة، وشن الطيران الحربي غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي 4 مارس 2022، شن طيران العدوان ثماني غارات على مديرية حرض وغارتين على مديرية حيران في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية الوادي وثلاث غارات على مديريتي صرواح ومدغل وغارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وست غارات على الأجاشر وغارتين على البقع قبالة نجران.



واستهدف طيران العدوان بعشر غارات مديرية حرض وبغارة منطقة بني حسن في مديرية عبس، وبغارتين مديرية حيران في محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة، شن طيران العدوان ثماني غارات على منطقتي الحيمة والفازة بمديرية التحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات في الجبلية وحيس، وقصفوا بـ 167 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.